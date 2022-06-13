Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам, предателя Украины обнаружили в результате контрдиверсионных мер, которые сейчас продолжаются в Одесской области.

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Предатель сдавал наши позиции

Как рассказал Назаров, следствие установило, что предатель поддерживал незаконное вторжение и проведение военно-террористических действий вооруженными формированиями России в Украине. По информации, он предоставлял незаконным пророссийским представителям оккупированной территории Луганской области информацию о:

количества, размещение и перемещение военной техники Вооруженных сил Украины;

блокпостов территориальной обороны;

пограничных отрядов;

численности личного состава

Мужчину приговорили к 8 годам

Также, как отметил Назаров, в доме предателя Украины нашли гладкоствольное огнестрельное оружие, на которое у него не было разрешения. Кроме того, стражи порядка обнаружили взрывчатое вещество типа гексоген.

Поклонника "русского мера" украинская "фемида" приговорила к 8 годам заключения. В то же время, имущество предателя Украины конфисковали.

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