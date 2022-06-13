Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам, предателя Украины обнаружили в результате контрдиверсионных мер, которые сейчас продолжаются в Одесской области.
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Предатель сдавал наши позиции
Как рассказал Назаров, следствие установило, что предатель поддерживал незаконное вторжение и проведение военно-террористических действий вооруженными формированиями России в Украине. По информации, он предоставлял незаконным пророссийским представителям оккупированной территории Луганской области информацию о:
- количества, размещение и перемещение военной техники Вооруженных сил Украины;
- блокпостов территориальной обороны;
- пограничных отрядов;
- численности личного состава
Мужчину приговорили к 8 годам
Также, как отметил Назаров, в доме предателя Украины нашли гладкоствольное огнестрельное оружие, на которое у него не было разрешения. Кроме того, стражи порядка обнаружили взрывчатое вещество типа гексоген.
Поклонника "русского мера" украинская "фемида" приговорила к 8 годам заключения. В то же время, имущество предателя Украины конфисковали.
В Одесской области разоблачили и осудили предателя Украины: смотрите видео ОК "Юг"
Разоблачение предателей Украины: последние случаи
- Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ в пригороде Харькова. По информации СБУ, мужчина сдавал позиции Вооруженных Сил Украины врагу, поэтому предателю сообщили о подозрении. Отмечается, что ему грозит до 12 лет тюрьмы.
- Представитель СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что в Киеве к 8 годам приговорили агента ФСБ, которого враг завербовал еще в 2014 году. По его информации, изменник корректировал ракетные обстрелы российских захватчиков по объектам энергетики и водоснабжения.
- В Днепре сотрудники СБУ задержали российского агента , собиравшего информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений. По информации ведомства, его "связным" в стране-агрессорке был один из пророссийских блоггеров, у которого более 300 тысяч подписчиков.
- В Житомирской области разоблачили и обезвредили группу пророссийских интернет-агентов. Отмечается, что преступники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Кроме того, на территории области разоблачили вражеских агитаторов, публично призывавших местных жителей поддержать оккупантов.