Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, зрадника України виявили внаслідок контрдиверсійних заходів, які зараз тривають в Одеській області.

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Зрадник здавав наші позиції

Як розповів Назаров, слідство встановило, що зрадник підтримував незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій збройними формуваннями Росії в Україні. За інформацією, він надавав незаконним проросійським представникам окупованої території Луганської області інформацію щодо:

кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України;

блокпостів територіальної оборони;

прикордонних загонів;

чисельності особового складу.

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Також, як наголосив Назаров, у помешканні зрадника України знайшли гладкоствольну вогнепальну зброю, на яку в нього не було дозволу. Крім того, правоохоронці виявили вибухову речовину типу гексоген.

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