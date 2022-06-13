Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, зрадника України виявили внаслідок контрдиверсійних заходів, які зараз тривають в Одеській області.
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Зрадник здавав наші позиції
Як розповів Назаров, слідство встановило, що зрадник підтримував незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій збройними формуваннями Росії в Україні. За інформацією, він надавав незаконним проросійським представникам окупованої території Луганської області інформацію щодо:
- кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України;
- блокпостів територіальної оборони;
- прикордонних загонів;
- чисельності особового складу.
Чоловіка засудили до 8 років
Також, як наголосив Назаров, у помешканні зрадника України знайшли гладкоствольну вогнепальну зброю, на яку в нього не було дозволу. Крім того, правоохоронці виявили вибухову речовину типу гексоген.
Прихильника "русского міра" українська "феміда" засудила до 8 років ув'язнення. Водночас майно зрадника України конфіскували.
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Викриття зрадників України: останні випадки
- Працівники Служби безпеки України затримали агента ФСБ у передмісті Харкова. За інформацією СБУ, чоловік здавав позиції Збройних Сил України ворогу, тож зраднику повідомили про підозру. Зазначається, що йому загрожує до 12 років ув'язнення.
- Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що в Києві до 8 років засудили агента ФСБ, якого ворог завербував ще у 2014 році. За його інформацією, зрадник коригував ракетні обстріли російських загарбників по об'єктах енергетики та водопостачання.
- У Дніпрі співробітники СБУ затримали російського агента, який збирав інформацію про розташування об'єктів мобільного зв'язку та українських військових підрозділів. За інформацією відомства, його "зв'язковим" в країні-агресорці був один із проросійських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників.
- На Житомирщині викрили та знешкодили групу проросійських інтернет-агентів. Зазначається, що злочинці поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Крім того, на території області викрили ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів.