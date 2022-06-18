Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що мовиться про Анжелу Клименко.

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Жінка брала участь в організації псевдореферендуму у 2014

Вона – колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району. Колаборантка раніше брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році. Після повномасштабного вторгнення так звана політикиня вирішила саме перейти на бік окупантів. Ба більше, вона навіть очолила один з гуманітарних штабів "Єдиної Росії".

Син Клименко потрапив у полон росіян

Проте найбільш шокуючим є той факт, пише Андрющенко, що син Клименко є військовослужбовцем Збройних сил України. Жінка сам здала його в полон росіянам. Не шкодуючи епітетів для колаборантки, радник мера Маріуполя запевнив, що покарання за такі дії не забариться.

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Зараз Маріуполь закрили на карантин

Раніше мер тимчасово окупованого та практично зруйнованого Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що місто загарбники закрили на карантин. Через тотальну антисанітарію є загроза спалаху холери та дизентерії. Місцевим жителям обмежили доступ до річки і моря. При цьому військових стараються обмежити у контактах з маріупольцями.

Резонансні випадки співпраці з ворогом: коротко

СБУ затримала зрадника, який розповідав росіянам про позиції українських військових. Чоловіка раніше завербували російські спецслужби, саме за їхньою вказівкою він фотографував переміщення військової техніки та оборонні об'єкти.

В Херсонській області заступник керівника лікарні передавав ворогам дані про українських поліцейських. Під час вторгнення самі правоохоронці перенесли документацію в дитячу лікарню, чим скористався зрадник.

Перейшов на бік окупантів і мер Святогірська, що на Донеччині, Володимир Бандура. Йому вже повідомили про підозру у державній зраді.

Прихильник "русского мира" потрапив за ґрати і на Одещині – на 8 років. Він зливав дані про ситуацію в регіоні противнику.

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