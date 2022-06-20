Про це повідомив 24 каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він припустив, як росіяни хочуть анексувати Маріуполь, зокрема Донецьку область.

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Нерозв'язане питання Кремля

Як зазначив Андрющенко, у планах щодо приєднання до Росії тимчасово окупованих територій Донецької області плутається навіть її незаконний псевдоватажок Денис Пушилін. Радник також наголосив, що такі рішення ухвалює лише одна людина – президент Росії Володимир Путін та його бюрократи.

Зараз ця бюрократична машина Росії буксує, оскільки в них є велике нерозв'язане питання,

– зазначив Андрющенко.

Він пояснив, що загарбники мають одночасно анексувати окуповані території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, наголосив, що росіяни не винаходитимуть якийсь окремий механізм для кожної з областей.

"Вони вигадають універсальний механізм для всіх цих територій, які бажають зараз анексувати", – зауважив радник.

Як Росія хоче приєднати території

За словами Андрющенка, те, що зараз відбувається на тимчасово окупованих Росією територіях українських областей більше схоже на якісь нездійсненні фантазії місцевих колаборантів та незрозумілі дії.

Ми впевнені, що буде якесь одне рішення. Новий незаконний референдум, або значно простіший шлях – звернення колаборантів до Росії, аби та їх прийняла у свій склад, оскільки гратись в псевдореферендуми не потрібно ні агресорці, ні тимчасово окупованим територіям,

– наголосив радник.

Рішення досі не ухвалили

Як підкреслив Андрющенко, у Кремлі досі остаточно не ухвалили рішення, яким шляхом приєднати тимчасово окуповані території України. Він наголосив, що в росіян був окремий план з псевдореферендумом і навіть перші кроки до його підготовки, однак ще на початку травня 2022 року окупанти від цього відмовились.

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"Зараз немає жодних рухів у той бік, тому, думаю, що росіяни залучать якийсь інший механізм. Простіший та зрозуміліший для всіх, більш контрольований", – підсумував радник.

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