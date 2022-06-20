"Бачив, як на завод заїжджає військова техніка"

Андрій разом з дружиною та десятирічною донькою проживали біля ТРЦ "ПортCity", що на західній окраїні міста. Чоловік розповів, що 26 лютого ввечері у місті вже не курсував транспорт. Коли останній раз йшов з роботи, то вже бачив, як на завод заїжджає військова техніка.

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У мікрорайоні Східний, на той момент вже йшли обстріли. У Західному районі ще було тихо. Добравшись додому, вже передавали у новинах, що зайняли Мелітополь та Бердянськ. А Маріуполь почали обстрілювати артилерією зі сторони Володарська.

Я ставився до всього терпимо, а дружина та донька дуже боялися цих вибухів. Коли почало вже "прилітати", то ми сиділи у спільному коридорі з сусідами. Разом і ночували. У квартиру ми боялися заходити. Як тільки обстріли закінчувалися, то ми виходили на вулицю, щоб глянути, що довкола,

– пригадав він.

Андрій Памфілов, Запоріжжя / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Їсти готували також на майданчику на мангалі. Там і воду гріли, яку набрали у ванну. А потім ходили на річку. Коли почали плотніше обстрілювати – горіли будинки. Дім Андрія також на половину вигорів.

Мій рідний брат проживав з іншого боку окраїни міста. Ми вирішили піти туди, бо було дуже холодно, на вулиці був мороз. Перебрались туди, але і туди стріляли. І там "злітали" будинки також,

– зазначив він.

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Обстріли, порятунок людей та евакуація

Дружина Андрія працювала стоматологинею. І коли попадало у сусідні будинки, вона рятувала поранених, зокрема, і дітей. Однак, деякі рани були дуже сильні й людей треба було терміново везти у лікарню, але змоги такої не було.

Маріуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Постійно доводилося ховатися у погребі. І лише коли окупаційні війська оголосили, що нібито "асвабаділі" місто, то почали випускати людей.

Виїхали потім у Мелітополь, думали прорватися у Запоріжжя. Там теж довго жили. Потім жили за Володарськом у Новороманівці. А потім знову повернулися у Мелітополь, а звідти вже вирішили їхати у Запоріжжя приватним перевізником. Ми розділилися родиною. З донькою та дружиною так і не бачились досі, бо вони одразу виїхали за кордон,

– розповів чоловік.

Виїжджали з Мелітополя також довго. У пропускному пункті у Василівці стояли росіяни, а далі вже була підконтрольна Україні територія. Однак, окупанти нікого не впускали. Якщо люди розмовляли, то росіяни стріляли з автоматів у повітря. На тому блокпості Андрій провів цілу добу.

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