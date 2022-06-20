"Видел, как на завод заезжает военная техника"

Андрей вместе с женой и десятилетней дочерью проживали возле ТРЦ "ПортСити" на западной окраине города. Мужчина рассказал, что 26 февраля вечером в городе уже не курсировал транспорт. Когда последний раз шел с работы, уже видел, как на завод заезжает военная техника.

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В микрорайоне Восточный, к тому моменту уже шли обстрелы. В Западном районе еще было тихо. Добравшись домой, уже передавали в новостях, об оккупировании Мелитополя и Бердянска. А Мариуполь начали обстреливать артиллерией со стороны Володарска.

Я относился ко всему терпимо, а жена и дочь очень боялись этих взрывов. Когда уже начало "прилетать", то мы сидели в общем коридоре с соседями. Вместе и ночевали. В квартиру мы боялись заходить. Как только обстрелы заканчивались, мы выходили на улицу, чтобы посмотреть, что вокруг,

– вспомнил он.

Андрей Памфилов, Запорожье / Фото Алины Туришин, 24 канал

Кушать готовили также на площадке на мангале. Там и воду грели, которую набрали в ванную. А потом ходили на реку. Когда стали плотнее обстреливать – горели дома. Дом Андрея тоже на половину выгорел.

Мой родной брат проживал по другую сторону окраины города. Мы решили пойти туда, потому что было очень холодно, на улице был мороз. Перебрались туда, но и там стреляли. И там "слетали" дома тоже,

– отметил он.

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Обстрелы, спасение людей и эвакуация

Жена Андрея работала стоматологом. И когда попадало в соседние дома, она спасала раненых, в том числе и детей. Однако некоторые раны были очень сильны и людей нужно было срочно везти в больницу, но такой возможности не было.

Мариуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Постоянно приходилось прятаться в погребе. И только когда оккупационные войска объявили, что якобы "асвобадили" город, то начали выпускать людей.

Выехали потом в Мелитополь, думали прорваться в Запорожье. Там тоже долго жили. Потом жили в Володарске, в Новоромановке. А потом снова вернулись в Мелитополь, а оттуда уже решили ехать в Запорожье частным перевозчиком. Мы разделились с семьей. С дочерью и женой так и не виделись до сих пор, потому что они сразу уехали за границу,

– рассказал мужчина.

Выезжали из Мелитополя тоже долго. В пропускном пункте в Васильевке стояли россияне, а дальше уже была подконтрольная Украине территория. Однако оккупанты никого не впускали. Если люди разговаривали, то россияне стреляли из автоматов в воздух. На том блокпосте Андрей провел целые сутки.

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