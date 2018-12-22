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      Бюрократия в действии: из-за чего херсонский чиновник избил и обругал людей

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      В Херсоне начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции Ростислав Маршак обругал и избил людей. Жители города пришли к нему, чтобы он помог им решить вопрос, однако он в грубой форме вытолкал их за дверь. В результате инцидента один человек попал в травмпункт.

      Люди хотели, чтобы Маршак помог решить проблему незаконного строительства.

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      В сети появилось видео инцидента, на которой видно, как падает 67-летний Владимир Батраков.

      Мы зашли к нему в кабинет, чтобы получить объяснения, он напал на женщин, меня оттолкнул. Я упал на стул, сильно повредил грудную клетку. В травмпункте мне дали справку,
      – сказал Владимир.

      К чиновнику люди пришли из-за того, что дом, в котором они живут результате незаконного строительства пошел трещинами. Еще одна пострадавшая Нелли Арнаут рассказала, что сейчас у ее дома роют огромный котлован и строят шестиэтажное помещения. Она пять раз спросила у Маршака: "Это реконструкция или капитальное строительство?", днако он ни разу не ответил.

      Будівництво, яка спричинила інцидент

      Строительство, повлекшее инцидент между чиновником и херсончанамы

      Стоит отметить, что до Майдана Маршак был членом "Партии Регионов". Сейчас он возглавляет архитектурно-строительную инспекцию и дает разрешение на любое строительство в Херсоне. Свою вину во вчерашнем скандале чиновник отрицает, а людей называет провокаторами.

      Эти двое провокаторов дернули меня за руку. Упала женщина, к которой я вообще не касался, это все видно на видео с камер видеонаблюдения. У меня в кабинете ведется аудио- и видеосъемка,
      – сказал начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции Херсона Ростислав Маршак.

      Обе стороны конфликта обратились в полицию, там открыли два уголовных производства – по факту нанесения телесных повреждений и хулиганства. В мэрии на скандал пока никак не отреагировали, одиозный чиновник продолжает сидеть в своем кресле.

      Теги: Новости Украины Новости Херсона Строительство
      Источник: 24 канал
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