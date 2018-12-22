Бюрократія у дії: через що херсонський чиновник побив та облаяв людей

У Херсоні начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Ростислав Маршак облаяв та побив людей. Жителі міста прийшли до нього, аби він допоміг їм розв'язати питання, проте він у грубій формі виштовхав їх за двері. Внаслідок інциденту один чоловік потрапив у травмпункт.

Люди хотіли, аби Маршак допоміг розв'язати проблему незаконного будівництва.

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У мережі з'явилося відео інциденту, на якому видно, як падає 67-річний Володимир Батраков.

Ми зайшли до нього у кабінету, аби отримати пояснення, він напав на жінок, мене відштовхнув. Я впав на стілець, сильно пошкодив грудну клітину. У травмпункті мені дали довідку,

– сказав Володимир.

До чиновника люди прийшли через те, що будинок, у якому вони живуть внаслідок незаконного будівництва пішов тріщинами. Ще одна потерпіла Неллі Арнаут розповіла, що наразі біля її будинку риють величезний котлован та будують шестиповерхове приміщення. Вона п'ять разів запитала у Маршака: "Це реконструкція чи капітальне будівництво?", проте він жодного разу не відповів.



Будівництво, яке спричинило інцидент між чиновником і херсончанами

Варто зазначити, що до Майдану Маршак був членом "Партії Регіонів". Наразі він очолює архітектурно-будівельну інспекцію і дає дозвіл на будь-яке будівництво у Херсоні. Свою вину у вчорашньому скандалі чиновник заперечує, а людей називає провокаторами.

Ці двоє провокаторів смикнули мене за руку. Впала жінка, до якої я взагалі не торкався, це все видно на відео з камер відеоспостереження. У мене в кабінеті ведеться аудіо та відеозйомка,

– заперечив начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Херсона Ростислав Маршак.

Обидві сторони конфлікту звернулися до поліції, там відкрили два кримінальні провадження – за фактом завдання тілесних ушкоджень і хуліганства. У мерії на скандал поки ніяк не відреагували, одіозний чиновник продовжує сидіти у своєму кріслі.