Об этом сообщил соучредитель проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков. По его словам, позиция Харьковской ОВА оказалась "очень неприятной".

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В Харькове отказались демонтировать бюст Пушкина

Харьковская ОВА отказалась поддержать обращение общественности о поддержке демонтажа бюста Пушкина и переносе его в музей в Харькове и посоветовала обратиться в Минкульт,

– заявил Поздняков.

По запросу Позднякова ответил директор Департамента культуры и туризма ХОВА Эдуард Павленко. Он рассказал, что снести или просто перенести бюст Пушкина – не в его компетенции.

"Памятник поэту Пушкину внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения", – говорится в документе.

Таким образом, снести бюст Пушкина можно на уровне Министерства культуры и информационной политики Украины.



Ответ на запрос / фото Вадима Позднякова

В Одессе до сих пор не могут снести памятник Екатерине II

Ранее на сайте Президента Украины опубликовали петицию о сносе памятника Екатерине II.

К началу августа петиция набрала даже большее количество голосов,чем было необходимо. За снос памятника проголосовали 26,5 тысячи украинцев.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию и заявил, что обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые там вопросы в соответствии с компетенцией.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что он против сноса памятника. По его словам, якобы необходим компромисс с Россией.

28 сентября городской совет Одессы не проголосовал за демонтаж памятника.

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