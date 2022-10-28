Про це повідомив співзасновник проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков. За його словами, позиція Харківської ОВА виявилась "дуже неприємною".

Зверніть увагу Чи підтримують одесити ідею знести пам'ятник Катерині ІІ: завершилося опитування

У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна

Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту,
– заявив Поздняков.

На запит Позднякова відповів директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко. Він розповів, що знести чи навіть просто перенести бюст Пушкіна – не в його компетенції.

"Пам’ятник поетові Пушкіну внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення", – мовиться у документі.

У такий спосіб знести бюст Пушкіна можна лише на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України.


Відповідь на запит / фото Вадима Позднякова

В Одесі досі не можуть знести пам'ятником Катерині ІІ

Варте уваги – Чому треба зносити Пушкіних: дивіться відео