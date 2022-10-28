Про це повідомив співзасновник проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков. За його словами, позиція Харківської ОВА виявилась "дуже неприємною".
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У Харкові відмовились демонтувати бюст Пушкіна
Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості про підтримку демонтажу бюста Пушкіна та перенесення його до музею в Харкові та порадила звернутися до Мінкульту,
– заявив Поздняков.
На запит Позднякова відповів директор Департаменту культури та туризму ХОВА Едуард Павленко. Він розповів, що знести чи навіть просто перенести бюст Пушкіна – не в його компетенції.
"Пам’ятник поетові Пушкіну внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення", – мовиться у документі.
У такий спосіб знести бюст Пушкіна можна лише на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України.
Відповідь на запит / фото Вадима Позднякова
В Одесі досі не можуть знести пам'ятником Катерині ІІ
- Раніше на сайті Президента України опублікували петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ.
- На початок серпня петиція набрала навіть більше необхідної кількості голосів. За знесення пам'ятника проголосували 26,5 тисяч українців.
- Президент Володимир Зеленський відповів на петицію та заявив, що звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені там питання відповідно до компетенції.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов наголосив, що він проти знесення пам'ятника. За його словами, нібито потрібен компроміс з Росією.
- 28 вересня міська рада Одеси не проголосувала за демонтаж пам'ятника.
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