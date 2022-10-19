По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские государственные и частные банки, а также другие финансовые учреждения начали настоящую охоту за деньгами мобилизованных должников. Связано это с опаской из-за возможного решения государства о прощении всех кредитов для тех ордынцев, которые погибнут на фронте.
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Именно поэтому коллекторам приказали действовать максимально жестко и эффективно, чтобы успели выбить деньги из родственников "чмобиков" до их гибели.
Угрожают убийствами всей семьи
- Согласно статистике, каждый второй мобилизованный в России имеет кредит. И хотя власти страны-агрессора гарантировали, что проценты и штрафы за просроченные выплаты с участников войны не должны взимать, рисковать огромными суммами финансовые учреждения не могут.
- Банковские чиновники быстро сочли вероятные последствия решения об отмене кредитных задолженностей погибших военных, которое, вероятно, Путину придется принять для сдерживания народного гнева. Это может привести к краху всей финансовой системы России и банкротству даже крупных игроков рынка.
- Чтобы обезопасить себя от проблем, не без согласования с представителями власти кредиторы дали коллекторам зеленый свет. И они сразу же бросились в бой, словно таджики на полигоне под Белгородом.
- Через несколько недель озлобленные коллекторы приходили по меньшей мере к 10 тысячам родственников мобилизованных во всех регионах России. Они требовали от них как можно скорее рассчитаться с долгами мужа, отца или сына. В противном случае угрожали убийством своей семьи, похищением детей и "случайными" пожарами в жилище.
- Кроме того, коллекторы прямо говорили, что оказывают влияние на командование "чмобиков" и угрожали сделать так, чтобы солдат-должник домой точно не вернулся.
Никакие уговоры коллекторов, ссылки на соответствующие приказы правительства, демонстрация справок об участии мужчин в "специальной военной операции" не действуют. Женщинам, едва выживающим без мужчин и их зарплат, приходится брать кредиты и займы, чтобы погасить долги мобилизованных. Фактически, таким образом, они просто переоформляют кредиты на себя, но стратегически для них ситуация не улучшается. Ведь коллекторы хоть и могут отцепиться от жертв, разве что до первого просроченного платежа уже родных чмобиков. Поскольку мобилизованные не получают больших зарплат, очень недолго живут, а за их смерть не предусмотрена компенсация, их родные так или иначе очень быстро станут не способными рассчитываться с кредиторами.
Полиция не помогает
"Чмобики" и их родственники считают подобный подход к выбиванию долгов невероятным произволом. Некоторые мобилизованные на фоне угроз семьям со стороны коллекторов поссорились со своими непосредственными командирами. Они пытались выбить себе отпуск, чтобы защитить родных, угрожали бросить оружие и вернуться домой, ссорились из-за того, что государство выполняет взятые на себя обязательства.
Впрочем, все попытки мобилизованных хоть как-то договориться с руководством были тщетны. Им посоветовали только поговорить с родственниками и обратиться в полицию. Однако правоохранители и так в курсе всех событий и прикрывают коллекторов. На все попытки пострадавших написать заявление об угрозах жизни во всех регионах России полицейские никак не отреагировали. Кое-где российские силовики сами угрожали жертвам вымогательств и говорили, что "не нужно было брать в долг".