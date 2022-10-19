По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские государственные и частные банки, а также другие финансовые учреждения начали настоящую охоту за деньгами мобилизованных должников. Связано это с опаской из-за возможного решения государства о прощении всех кредитов для тех ордынцев, которые погибнут на фронте.

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Именно поэтому коллекторам приказали действовать максимально жестко и эффективно, чтобы успели выбить деньги из родственников "чмобиков" до их гибели.

Угрожают убийствами всей семьи

Согласно статистике, каждый второй мобилизованный в России имеет кредит. И хотя власти страны-агрессора гарантировали, что проценты и штрафы за просроченные выплаты с участников войны не должны взимать, рисковать огромными суммами финансовые учреждения не могут.

И хотя власти страны-агрессора гарантировали, что проценты и штрафы за просроченные выплаты с участников войны не должны взимать, рисковать огромными суммами финансовые учреждения не могут. Банковские чиновники быстро сочли вероятные последствия решения об отмене кредитных задолженностей погибших военных, которое, вероятно, Путину придется принять для сдерживания народного гнева. Это может привести к краху всей финансовой системы России и банкротству даже крупных игроков рынка.

Чтобы обезопасить себя от проблем, не без согласования с представителями власти кредиторы дали коллекторам зеленый свет. И они сразу же бросились в бой, словно таджики на полигоне под Белгородом.

Через несколько недель озлобленные коллекторы приходили по меньшей мере к 10 тысячам родственников мобилизованных во всех регионах России. Они требовали от них как можно скорее рассчитаться с долгами мужа, отца или сына. В противном случае угрожали убийством своей семьи, похищением детей и "случайными" пожарами в жилище.

Кроме того, коллекторы прямо говорили, что оказывают влияние на командование "чмобиков" и угрожали сделать так, чтобы солдат-должник домой точно не вернулся.

Никакие уговоры коллекторов, ссылки на соответствующие приказы правительства, демонстрация справок об участии мужчин в "специальной военной операции" не действуют. Женщинам, едва выживающим без мужчин и их зарплат, приходится брать кредиты и займы, чтобы погасить долги мобилизованных. Фактически, таким образом, они просто переоформляют кредиты на себя, но стратегически для них ситуация не улучшается. Ведь коллекторы хоть и могут отцепиться от жертв, разве что до первого просроченного платежа уже родных чмобиков. Поскольку мобилизованные не получают больших зарплат, очень недолго живут, а за их смерть не предусмотрена компенсация, их родные так или иначе очень быстро станут не способными рассчитываться с кредиторами.

Полиция не помогает

"Чмобики" и их родственники считают подобный подход к выбиванию долгов невероятным произволом. Некоторые мобилизованные на фоне угроз семьям со стороны коллекторов поссорились со своими непосредственными командирами. Они пытались выбить себе отпуск, чтобы защитить родных, угрожали бросить оружие и вернуться домой, ссорились из-за того, что государство выполняет взятые на себя обязательства.

Впрочем, все попытки мобилизованных хоть как-то договориться с руководством были тщетны. Им посоветовали только поговорить с родственниками и обратиться в полицию. Однако правоохранители и так в курсе всех событий и прикрывают коллекторов. На все попытки пострадавших написать заявление об угрозах жизни во всех регионах России полицейские никак не отреагировали. Кое-где российские силовики сами угрожали жертвам вымогательств и говорили, что "не нужно было брать в долг".