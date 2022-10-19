За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські державні та приватні банки, а також інші фінансові установи почали справжнє полювання за грошами мобілізованих боржників. Пов'язано це з побоюванням через можливе рішення держави про прощення всіх кредитів для тих ординців, які загинуть на фронті.

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Саме тому колекторам наказали діяти максимально жорстко та ефективно, аби вони встигли вибити гроші з родичів "чмобіків" до їх загибелі.

Погрожують вбивствами всієї родини

Згідно зі статистикою, кожен другий мобілізований у Росії має кредит. І хоча влада країни-агресорки гарантувала, що відсотки та штрафи за протерміновані виплати з учасників війни не мають стягувати, ризикувати величезними сумами фінансові установи не можуть.

І хоча влада країни-агресорки гарантувала, що відсотки та штрафи за протерміновані виплати з учасників війни не мають стягувати, ризикувати величезними сумами фінансові установи не можуть. Банківські посадовці швидко порахували ймовірні наслідки рішення про скасування кредитних заборгованостей загиблих військових, яке, ймовірно, Путіну доведеться прийняти для стримування народного гніву. Це може призвести до краху всієї фінансової системи Росії та банкрутства навіть великих гравців ринку.

То ж аби убезпечити себе від проблем, не без узгодження з представниками влади кредитори дали колекторам зелене світло. І вони одразу ж кинулися у бій, ніби таджики на полігоні під Бєлгородом.

За кілька тижнів озлоблені колектори приходили щонайменше до 10 тисяч родичів мобілізованих в усіх регіонах Росії. Вони вимагали від них якомога швидше розрахуватися з боргами чоловіка, батька чи сина. В іншому випадку погрожували вбивством родини, викраденням дітей та "випадковими" пожежами у житлі.

Крім того, колектори прямо казали, що мають вплив на командування "чмобіків" та погрожували зробити так, аби солдат-боржник додому точно не повернувся.

Жодні вмовляння колекторів, посилання на відповідні накази уряду, демонстрація довідок про участь чоловіків у "спеціальній воєнній операції", не діють. Жінкам, які ледве виживають без чоловіків та їх зарплат, доводиться брати кредити та займи, аби погасити борги мобілізованих. Фактично в такий спосіб вони просто переоформлюють кредити на себе, але стратегічно для них ситуація не покращується. Адже колектори хоч і можуть відчепитися від жертв, то хіба що до першого протермінованого платежу вже рідних чмобіків. Оскільки ж мобілізовані не отримують великих зарплат, вкрай недовго живуть, а за їх смерть не передбачена компенсація, їх рідні так чи інакше дуже швидко стануть не здатними розраховуватися із кредиторами.

Поліція не допомагає

"Чмобіки" та їх родичі вважають подібний підхід до вибивання боргів неймовірним свавіллям. Деякі мобілізовані на фоні погроз родинам з боку колекторів посварилися зі своїми безпосередніми командирами. Вони намагалися вибити собі відпустку, аби захистити рідних, погрожували кинути зброю та повернутися додому, сварилися через те, що держава не виконує взяті на себе зобов'язання.

Втім, всі спроби мобілізованих хоч якось домовитися із керівництвом були марними. Їм порадили лише поговорити з родичами та звернутися до поліції. Однак правоохоронці і без того в курсі всіх подій та прикривають колекторів. На всі спроби постраждалих написати заяву про погрози життям в усіх регіонах Росії поліцейські ніяк не відреагували. Подекуди російські силовики самі погрожували жертвам вимагань та казали, що "не треба було брати в борг".