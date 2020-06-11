BlaBlaCar вводит новые функции во время карантина: "Только один пассажир сзади"
Украинская платформа крупнейшего сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar объявила о введении новых правил. После нескольких месяцев ограниченных поездок сервис восстанавливает полноценную работу, однако со значительными изменениями.
BlaBlaCar адаптирует свой сервис к новой реальности на фоне того, что правительство восстанавливает междугородные поездки в Украину. Об этом сообщает пресс-служба сервиса BlaBlaCar.
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Отмечено, что BlaBlaCar в начале марта попросил 90 миллионов своих пользователей временно прекратить путешествовать и использовать платформу только для исключительных и срочных поездок. С 16 марта BlaBlaCar временно приостановил все автобусные поездки, в том числе и на платформе Busfor.
С июня поездки восстанавливаются, однако теперь сервис сосредотачивается на безопасности попутчиков и вводит новые правила.
Как изменится BlaBlaCar
- Функция "Только 1 человек, который сидит сзади"
Сервис вводит такую опцию для того, чтобы люди минимизировали социальные контакты. Однако BlaBlaCar не обязывает водителей брать только одного пассажира, эту функцию в своем профиле водитель может и не включать. Соответственно, это означает, что он готов взять еще нескольких пассажиров.
BlaBlaCar будет только рекомендовать брать одного пассажира / Скриншот из приложения
- Напоминание о безопасности
Каждый раз во время публикации или бронирования поездки BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендации:
- не ехать в случае возникновения симптомов,
- быть в маске,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- не здороваться за руки.
- Автобусные поездки
BlaBlaCar возвращает автобусные поездки, билеты на них уже доступны для покупки на сайте и в мобильном приложении. Однако такой тип поездок будет доступен только в тех областях, где правительство по механизму адаптивного карантина позволило восстанавливать перевозки.
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- BlaBlaHelp
В апреле BlaBlaCar объявил о запуске BlaBlaHelp – бесплатное приложение для помощи. По нему пользователи могли договариваться о покупке и доставке товаров первой необходимости. Сейчас программа насчитывает более 35 тысяч пользователей и продолжает свою работу.