Украинская платформа крупнейшего сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar объявила о введении новых правил. После нескольких месяцев ограниченных поездок сервис восстанавливает полноценную работу, однако со значительными изменениями.

BlaBlaCar адаптирует свой сервис к новой реальности на фоне того, что правительство восстанавливает междугородные поездки в Украину. Об этом сообщает пресс-служба сервиса BlaBlaCar.

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Отмечено, что BlaBlaCar в начале марта попросил 90 миллионов своих пользователей временно прекратить путешествовать и использовать платформу только для исключительных и срочных поездок. С 16 марта BlaBlaCar временно приостановил все автобусные поездки, в том числе и на платформе Busfor.

С июня поездки восстанавливаются, однако теперь сервис сосредотачивается на безопасности попутчиков и вводит новые правила.

Как изменится BlaBlaCar

Функция "Только 1 человек, который сидит сзади"

Сервис вводит такую ​​опцию для того, чтобы люди минимизировали социальные контакты. Однако BlaBlaCar не обязывает водителей брать только одного пассажира, эту функцию в своем профиле водитель может и не включать. Соответственно, это означает, что он готов взять еще нескольких пассажиров.



BlaBlaCar будет только рекомендовать брать одного пассажира / Скриншот из приложения

Напоминание о безопасности

Каждый раз во время публикации или бронирования поездки BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендации:

не ехать в случае возникновения симптомов,

быть в маске,

соблюдать безопасную дистанцию,

не здороваться за руки.

Автобусные поездки

BlaBlaCar возвращает автобусные поездки, билеты на них уже доступны для покупки на сайте и в мобильном приложении. Однако такой тип поездок будет доступен только в тех областях, где правительство по механизму адаптивного карантина позволило восстанавливать перевозки.

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BlaBlaHelp

В апреле BlaBlaCar объявил о запуске BlaBlaHelp – бесплатное приложение для помощи. По нему пользователи могли договариваться о покупке и доставке товаров первой необходимости. Сейчас программа насчитывает более 35 тысяч пользователей и продолжает свою работу.