Українська платформа найбільшого сервісу з пошуку попутників BlaBlaCar оголосила про введення нових правил. Після декількох місяців обмежених поїздок сервіс відновлює повноцінну роботу, однак зі значними змінами.

BlaBlaCar адаптує свій сервіс до нової реальності на тлі того, що уряд відновлює міжміські поїздки в Україні. Про це повідомляє пресслужба сервісу BlaBlaCar.

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Зазначено, що BlaBlaCar на початку березня попросив 90 мільйонів своїх користувачів тимчасово припинити подорожувати і використовувати платформу лише для виняткових і термінових поїздок. Від 16 березня BlaBlaCar тимчасово призупинив всі автобусні поїздки, в тому числі і на платформі Busfor.

З червня поїздки відновлюються, однак тепер сервіс зосереджується на безпеці попутників і вводить нові правила.

Як зміниться BlaBlaCar

Функція "Лише 1 людина, котра сидітиме позаду"

Сервіс вводять таку опцію для того, аби люди мінімізовували соціальні контакти. Однак BlaBlaCar не зобов'язує водіїв брати лише одного пасажира, цю функцію у своєму профілі водій може і не вмикати. Відповідно, це означатиме, що він готовий взяти ще кількох пасажирів.



BlaBlaCar лише рекомендуватиме брати одного пасажира / Скриншот з додатка

Нагадування про безпеку

Щоразу під час публікації або бронювання поїздки, BlaBlaCar буде нагадувати кожному користувачеві про рекомендації:

не їхати в разі виникнення симптомів,

бути в масці,

дотримуватися безпечної дистанції,

не вітатися за руки.

Автобусні поїздки

BlaBlaCar повертає автобусні поїздки, квитки на них вже доступні для покупки на сайті і в мобільному додатку. Однак такий тип поїздок буде доступний лише у тих областях, де уряд за механізмом адаптивного карантину дозволив відновлювати перевезення.

Тут детальніше Які області України не готові послабити карантин: список

BlaBlaHelp

У квітні BlaBlaCar оголосив про запуск BlaBlaHelp – безкоштовний додаток для допомоги. За ним користувачі могли домовлятися про покупки і доставку товарів першої необхідності. Наразі програма нараховує більше 35 000 користувачів і продовжує свою роботу.