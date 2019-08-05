Black Guerilla Family: как борцы за права темнокожих стали жестокими убийцами

"Черная партизанская семья" или же Black Guerilla Family – группировка, созданная для борьбы с расизмом и обеспечения поддержки чернокожих заключенных в США. Как произошло становление банды и что именно побудило их убивать – читайте дальше.

Джордж Джексон – идеолог банды

Чикаго, 1941 год. В спальных районах этого беспокойного города родился мальчик по имени Джордж Лестер Джексон. Его детство проходило не слишком спокойно, зато полно адреналина и криминальных развлечений.

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Джордж был афроамериканцем, а положение темнокожих в Америке 20 века было не из лучших. В 1865 году поправка к Конституции США положила конец рабству в стране. Однако в обществе все еще было четкое разделение, а более чем до середины века ущемляли права афроамериканцев.

"Я всегда отмечала, что он афроамериканец. Говорила ему, что для того, чтобы достичь чего-нибудь в этой жизни, нужно быть вдвое лучше, чем любой из белых", – вспоминала мать Джорджа Джексона.



Джордж Джексон

Джексона воспитала улица, а поэтому еще с детства исправительная колония стала для него вторым домом. Набравшись там опыта и знаний от уже "бывалых" бандитов, он стал идеологом одной из крупнейших банд американских пенитенциарных учреждений – "черной партизанской семьи" или же Black Guerilla Family.

Как и когда появилась Black Guerilla Family

Становление банды началось с Black Power Movement – движения в середине 20 века США, направленного на самовыражение и самоутверждение афроамериканцев во всех сферах. Правда, в неволе его представители довольно специфически боролись против ущемления своих прав.

Темнокожие в тюрьмах объединялись в различные объединения: нацистские, расистские. Мы ежедневно наблюдали за тем, как их ряды пополняются. Это был просто кипящий котел, который должен был скоро подорваться,

– отметил Луис Нельсон, надзиратель тюрьмы "Сан-Квентин".

В 60-х годах 20 века темнокожие заключенные жили в тюрьмах в постоянном страхе. Особенно это было заметно в государственной калифорнийской тюрьме "Сан-Квентин". Почему? Из-за ребят из "Арийского братства".

"Арийское братство" – что известно?Тюремная банда, основанная в 1964 году в "Сан-Квентин". Прославленная своими постоянными и жестокими столкновениями со всеми, у кого цвет кожи отличался от "белого".

В тех же 60-х годах в ту тюрьму попал Джордж Джексон, которому мгновенно удалось собрать вокруг себя практически всех темнокожих заключенных. Сначала это была банда афроамериканцев, которая, вдохновившись идеями Маркуса Гарвея, отстаивала права темнокожих в тюрьмах.

Маркус Гарвей – кто это?Политический деятель всемирного движения за права темнокожих и их освобождения от угнетения. Основатель ассоциации по улучшению положения темнокожих – The Universal Negro Improvement Association, UNIA.





Маркус Гарвей

Но постоянное давление со стороны тюремных надзирателей и других заключенных привело к тому, что Джексон и его банда начали не защищаться, а нападать. Поводом могло стать что угодно, даже "косой взгляд". Злейшим врагом стало именно "Арийское братство".

В ожесточенных противостояниях в 1996 году в тюрьме "Сан-Квентин" появилась новая банда, главный противник арийцев – Black Guerilla Family. Под руководством Джексона банда быстро начала становиться на ноги.

В тюрьмах основной валютой были сигареты и наркотики. В отличие от других банд Black Guerilla Family не сотрудничали с картелями. Продавали все, что могло принести кайф: кокаин, героин, марихуану, метамфетамин, ксанакс и другие препараты в малых дозах.

Кодекс и структура банды

Джордж Джексон и его группировка стали страшным сном для заключенных. Благодаря продаже наркотиков "партизаны" получили деньги, связи и авторитет. А это давало возможности расширения как влияния, так и количества. Вступить в Black Guerilla Family можно было за одним простым правилом – надо быть угнетенным афроамериканцем, готовым резать и крушить каждого белого, который решит хотя бы на шаг подойти к "партизанам".

Для того чтобы держать всех на контроле появился свой тюремный кодекс, который состоял из четырех клятв: не выходить из банды, не лгать, не отступать и всегда выполнять приказы. За нарушение любого из этих пунктов убивали.

С четкими правилами появилась и четкая структура: самая главная персона – босс. У него есть один или несколько заместителей, а ниже других – обычные заключенные. Никакие драки и нападения на заключенных не происходят без согласия главы группировки. В общем такой иерархический порядок действует не только в тюрьме, но и в уличных "пузырьках".

"Пузыри": что это?Bubbles – филиалы Black Guerilla Family за пределами тюрьмы, на свободе. Преимущественно их основывали уже бывалые узники, которые из-за тюремного кодекс не могли отойти от деятельности группировки.

Такие банды на улицах обычно занимались традиционным криминалом: угоном автомобилей, рэкетом, заказными убийствами и грабежами. А полученные деньги шли на счет тюремных боссов.

Попытка побега и гибель Джексона

Дальнейшие события разворачивались в тюрьме "Соледад", куда Джорджа Джексона отправили отбывать срок. Не теряя времени, он написал книгу "Тюремные записки Джорджа Джексона". В ней он описывал положение темнокожих и их жизнь в этой тюрьме. В общем проблема его книги строилась вокруг одной темы – расизма.



Книга Джорджа Джексона

В 1969 году во время бунта в тюрьме "Соледад" заключенным очень не повезло: их столкновения произошли, когда на смене был офицер Миллс. Узники вспоминали его как последнего негодяя, который умело владел винтовкой и стрелял на поражение в каждого темнокожего, когда тот нарушал правила поведения.

Несмотря на то, что по документам бунт начали белокожие заключенные, Миллс застрелил трех афроамериканцев. Поэтому Джексон и еще двое заключенных решили поквитаться за такое своеволие и напали на него. Сначала они избили офицера, а потом сбросили его тело с третьего этажа. Тюремный надзиратель умер на месте от полученных травм.



Тюрьма "Соледад"

Ситуация с расизмом в тюрьме стала настолько невыносимой, что Джексон запланировал побег. Взяв в руки 9-миллиметровый пистолет, который был у него в камере, Джордж и еще пятеро заключенных решили испытать удачу. С рукопашным боем и перестрелками Джексона и его сообщников застрелили 21 августа 1971 года за попытку вооруженного побега.

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Правоохранители считают, что лидер Black Guerilla Family несмотря на свою ненависть к тюремным надзирателям был с ними в тесных отношениях. Об этом свидетельствует 9-миллиметровый пистолет, который у него нашли. Еще никому из узников не удавалось держать огнестрельное оружие у себя в камере.

Существует легенда, что бегство Джексона была заранее подстроено местными властями, чтобы убрать с дороги такого сильного лидера. Отсюда и объяснение того, что пистолет ему передали чиновники.

Чествование памяти Джексона

После этих событий в знак уважения Боб Дилан написал песню, посвященную Джорджу Джексону. В ней он воспевает несправедливость ситуации, когда Джексона бросили в тюрьму за то, что он украл 70 баксов. Соответственно его смерть в тюрьме – это предвзятое отношение власти к темнокожим.

Песня Боба Дилана, посвященная Джексону: смотрите видео

А вот музыкальные критики говорят, что песня в целом об абсурдности ситуации и виноваты обе стороны. То, что Джорджа бросили за решетку из-за ограбления, не отменяет того, что он – убийца и основатель банды Black Guerilla Family.

Жизнь банды после смерти главаря

Борьба Black Guerilla Family за права темнокожих закончилась после смерти их лидера. После этого они просто начали искать себе союзников, как в тюрьме, так и на улице. Одними из них стала банда Crips, которая помогала зарабатывать деньги, завоевывать авторитет среди других банд.

Банда Crips: что известно?Афроамериканская банда, основанная на улицах Лос-Анджелеса в конце 60-х годов 20 века. Они известны своими нападениями на другие группировки. К тому же, прославились благодаря культуре, которую принесли в американский рэп.

Вплоть до 2000-х годов они просто набирались сил и завоевывали уважение в американских тюрьмах. Шаг за шагом "партизаны" наращивали мощность, их филиалы начали появляться в различных пенитенциарных учреждениях США.

"Второе дыхание" для Black Guerilla Family

А в "нулевых" в истории Black Guerilla Family открылась новая эпоха.

Эрик Браун начал создавать Black Guerilla Family в Мэриленде практически с нуля. Он, как и все остальные, продавал наркотики. Потом начал подкупать офицеров, а после того научил других темнокожих, как это делать,

– вспоминал один из узников.

Славу и уважение в тюремных учреждениях Эрик Браун получил благодаря своей книге The Black Book. Он писал о жизни темнокожих в американских тюрьмах. Его труд быстро распространился по исправительным учреждениям Мэриленда и он фактически стал звездой.

Лидеры Black Guerilla Family хорошо знали, как объединять вокруг себя людей. Они давили на больное – то же самое, что и Джордж Джексон делал 30 лет назад.

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Авторитет Black Guerilla Family достиг того уровня, что тюремные надзиратели превратились в прислугу. Вот, например, Тейвон Вайт – один из лидеров "пузыри" банды в Балтиморе. Во время пребывания в тюрьме, он жил как король: ему прямо в камеры приносили шампанское и королевских крабов на обед.

Тюремное заключение не помешало Тейвону Вайту в 2011-2012 годах стать отцом пятерых детей. Матерями же стали тюремные надзирательницы: Дженнифер Оуэнс, например, забеременела от него дважды, а еще трое – по разу.



Тейвон Вайт и Тиффани Линдер, одна из тюремных надзирательниц

Члены Black Guerilla Family могли спокойно заниматься контрабандой и вступать в сексуальные отношения с надзирательницами тюрем, потому что законодательство не имело соответствующей системы наказаний за такие поступки.

Как Black Guerilla Family живет сейчас

Конечно, законодательство давит и щемит "роскошную жизнь" банды в тюрьмах. Но попытка правительства прикрыть их деятельность побуждает банды искать новые пути решения своих проблем. И в этом аспекте заключенные очень изобретательны.

Что касается сегодняшней жизни "партизан", то они беззаботно процветают как в тюрьмах, так и на свободе. Если в клетках эти бандиты еще имеют хоть какие-то ограничения, то за пределами они спокойно вмешиваются в любые конфликты, связанные с темнокожим населением.

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Особенно активными они становятся в Black August ("Черный август"). В течение месяца они нападают на членов других банд и офицеров в тюрьмах и за их пределами.

Такой криминальный праздник появился еще в 70-х, он создан для мести за избиения или убийства темнокожих. При этом "Черный Август" имеет лишь одно правило: за одного убитого "партизана" забирают жизни двух враждебных людей.