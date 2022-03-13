Благодарен каждому, кто не сдается, – Зеленский о протестах в Херсоне, Мелитополе и Бердянске
13 марта 2022 , 14:17Читати новину українською
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский прокомментировал протесты украинцев против российских захватчиков. Президент заявил, что благодарен каждому, кто не сдается.
Зеленский подчеркнул: он благодарен каждому, кто демонстрирует оккупантам, что Украина – это наша земля. Речь идет о жителях Херсона, Мелитополя, Бердянска и других городов.
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Я благодарен каждому. Каждому, кто не сдается. Кто протестует. Кто демонстрирует оккупантам, что Украина – это наша земля. Херсон, Мелитополь, Бердянск и все другие города. Украина победит,
– заявил президент.
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