Благодарен каждому, кто не сдается, – Зеленский о протестах в Херсоне, Мелитополе и Бердянске

Владимир Зеленский прокомментировал протесты украинцев против российских захватчиков. Президент заявил, что благодарен каждому, кто не сдается.

Зеленский подчеркнул: он благодарен каждому, кто демонстрирует оккупантам, что Украина – это наша земля. Речь идет о жителях Херсона, Мелитополя, Бердянска и других городов.

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Я благодарен каждому. Каждому, кто не сдается. Кто протестует. Кто демонстрирует оккупантам, что Украина – это наша земля. Херсон, Мелитополь, Бердянск и все другие города. Украина победит,

– заявил президент.

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