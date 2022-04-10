Благодаря артразведке уничтожена самоходная батарея оккупантов.

Благодаря работе украинской артразведки наши войска уничтожили самоходную батарею оккупантов. Несколько российских "Мста-С" превратились в металлолом.

Как происходило уничтожение вражеской техники, описал корреспондент Армия Александр Александр Шульман. Благодаря нашей артразведке удалось уничтожить 4 самоходных установки и командно-штабну машину.

Интересно На Юге ВСУ уничтожили бомбардировщик, полно техники и живую силу врага

Украинские военные нанесли удар по вражеской позиции на рассвете. Операция была рискованной, но закончилась успешно.

Наряду с одной из "саушек" вырос огненно-лохматый взрыв, и, прежде чем рашисты поняли, что делать, над позициями закрутился огненный смерч. Одна "саушка" взорвалась так, что ствол отбросило далеко вперед, вторая запылала, третья пыталась развернуться, но с поврежденной гусеницей этого не сделаешь,

– описал уничтожение вражеских установок Шульман.

Интересно – Алексей Арестович назвал провальное для России направление: смотрите видео