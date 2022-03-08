Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, обстрелов не последовало.

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Чиновник поблагодарил Бога и Вооруженные Силы Украины за то, что Черниговщина на большинстве своей территории спала спокойно.

Впереди нас ждет очередной тяжелый день, у нас много работы... Мы помогаем всей нашей стране отразить вражеское русское г*вно,

– заверил глава Черниговской ОВА.

Кроме того, Вячеслав Чаус поздравил женщин с 8 марта и пожелал всем мира.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и захватывать некоторые населенные пункты. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно отстаивают свои позиции и прогоняют врага. Как прошли сутки в регионах – читайте здесь.

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