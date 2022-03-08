Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, обстрілів не було.

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Чиновник подякував Богу і Збройним Силам України за те, Чернігівщина на більшості своєї території спала спокійно.

Попереду нас чекає черговий важкий день, в нас багато роботи... Ми допомагаємо всій нашій країні відбити вороже російське л*йно,

– запевнив голова Чернігівської ОВА.

Окрім того, В’ячеслав Чаус привітав жінок з 8 березня та побажав всім миру.

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста та захоплювати деякі населені пункти. Проте Збройні Сили Украни мужньо відстоюють свої позиції та проганяють ворога. Як минула доба в регіонах – читайте тут.

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