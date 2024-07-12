Аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Евгеновка, которое расположено в 20 километрах от Покровска, продвинулись возле Юрьевки Мариупольского района. Кроме того, вражеская армия пересекла реку Волчья в центре Волчанска. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, благодаря чему россиянам удается продвигаться сразу на нескольких направлениях.

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Как оккупантам удается продвигаться

Как отметил Свитан, армия России накопила личный состав и авиацию. Противник работает КАБами большой прочности, что является одним из механизмов уничтожения любого укрепрайона.

Россияне пытаются уничтожать позиции украинских военных авиабомбами и дальше активно осуществлять так называемые "мясные штурмы". Других вариантов у них нет.

Противнику удается выдавливать наши войска, ведь после работы авиационных бомб различного калибра на земле почти ничего не остается. Подразделениям ВСУ приходится отступать на новые позиции,

– сказал военный эксперт.

Поэтому пока у нас не появятся в достаточном количестве истребители F-16 или ЗРК, которыми можно сбивать российские Су-34, что поможет остановить российские бомбардировки, Силам обороны придется отходить, ведь нет позиции, которую бы не сразила авиационная бомба.