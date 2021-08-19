Благодаря COVID-сертификатам уменьшится и стоимость путешествий, и количество проблем

Украинцы наконец смогут использовать преимущества вакцинации в полном объеме. Помимо очевидной защиты собственного здоровья, вакцинированные граждане смогут путешествовать по Европейскому союзу без каких-либо ограничений.

Для этого возить с собой какой-то бумажный документ совсем не обязательно, достаточно только мобильного телефона. ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты о вакцинации в приложении Дия соответствуют всем европейским стандартам.

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Они будут котироваться наравне с местным аналогом. Решение ЕС вступает в силу уже 20 августа. Для того, чтобы получить заветный COVID-сертификат нужно пройти полный курс вакцинации, то есть сделать обе прививки от коронавируса. Но если вы пока не успели вакцинироваться, это тоже не проблема.

Помимо прививок, в документе будет информация о результате последнего тестирования на COVID-19 или же информация о том, что вы уже переболели коронавирусом.

Украинцы смогут осещать страны ЕС

В результате, граждане Украины, получив такой документ смогут посещать страны ЕС без обязательного карантина или тестирования, то есть и стоимость поездки уменьшится, и количество проблем, связанных с ограничениями, которые обычно немного отличаются в каждой стране.

Но всё же в этой новости есть и ложка дегтя. Уже завтра, 20 августа, пройдет брифинг, где посол Евросоюза и представители Министерств здравоохранения и цифровой трансформации подробнее расскажут о том, как именно будет работать украинский COVID-сертификат в Европе. Так как на данный момент он еще на бета-тестировании и не все могут подгрузить документ в Дию.

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Но если же вы уже сейчас собрались отдохнуть, и нет времени ждать, пока COVID-сертификаты начнут работать в Европе, вы всегда можете спланировать свой отдых в Украине. Ведь для внутренних путешествий эти сертификаты уже действуют. Уверен, в нашей стране есть множество прекрасных мест, где вы еще не успели побывать.