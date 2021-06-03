Благодаря фестивалю "Молодость" Украина может популяризировать и себя, и свое национальное кино

Украинское кино имеет возможность говорить о важных национальных вещах. И оно должно использовать эту возможность и выполнять свою миссию.

В этом убежден арт-директор фестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи. Он говорит, что кинофестиваль, который проходит в Киеве, со времени обретения Украиной независимости является прекрасной свободной площадкой для такой работы.

В рамках проекта "Делаем украинское", который создала компания "Метинвест", господин Халпахчи отметил: "История "Молодости" – это история Украины, всех изменений, которые происходили до Независимости и после Независимости".

Он добавил, что благодаря фестивалю Украина может популяризировать в мире и свое национальное кино, и себя как независимое государство.

Но в то же время в интервью журналу Vogue Халпахчи отметил, что так было не всегда.

"Украинское кино переживало слишком сложные времена. Речь идет о двойной, даже тройной цензуре, когда нас обвиняли в национализме... Кинематографистам было чрезвычайно трудно. Поэтому у нас огромный задел украинской классики, но фильмов, абсолютно символических для страны, не так много… "Вавилон XX" – этот фильм, кстати, в 1979 году победил на кинофестивале "Молодость". В конце концов, картина живая, яркая. В ней есть определенные вещи – национальные, – которые тогда Ивану (режиссеру Ивану Миколайчуку – ред.) надо было скрывать, а сегодня... они очень актуальны. Я уверен, что фестиваль должен отражать процессы, характерные именно для Украины, недаром на том же Каннском фестивале обычно фильм-открытие – это как раз французский фильм", – сказал Халпахчи.