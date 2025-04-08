Об этом Кличко написал в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

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"По приглашению командира Речной флотилии Военно-морских сил Украины посетил ее ситуационный центр и ознакомился с его работой. Принял участие в ритуале присвоения очередных воинских званий и в награждении личного состава. Обсудили с командиром вопросы дальнейшего сотрудничества между городскими властями и флотилией", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева посетил ситуационный центр Речной флотилии ВМС Украины / Фото Виталия Кличко

Мэр столицы отметил, что громада Киева помогает подразделениям Речной флотилии от начала полномасштабной войны.

В частности, в 2024 году на выделенные из городского бюджета средства речные силы приобрели современные средства РЭБ для оснащения катерного состава и грузовой автокран для перемещения катеров. Столица продолжает помогать военным – и за средства громады, и в качестве благотворительной помощи,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко привез на передовую 7 военным подразделениям на Донецком и Харьковском направлениях помощь от громады Киева – почти 3600 дронов, системы РЭБ и машины.