Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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"На запрошення командира Річкової флотилії Військово-морських сил України відвідав її ситуаційний центр та ознайомився з його роботою. Взяв участь в ритуалі присвоєння чергових військових звань та в нагородженні особового складу. Обговорили з командиром питання подальшої співпраці між міською владою та флотилією", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва відвідав ситуаційний центр Річкової флотилії ВМС України / Фото Віталія Кличка

Мер столиці зазначив, що громада Києва допомагає підрозділам Річкової флотилії від початку повномасштабної війни.

Зокрема, в 2024 році на виділені з міського бюджету кошти річкові сили придбали сучасні засоби РЕБ для оснащення катерного складу та вантажний автокран для переміщення катерів. Столиця продовжує допомагати військовим – і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко привіз на передову 7 військовим підрозділам на Донецькому та Харківському напрямках допомогу від громади Києва – майже 3600 дронів, системи РЕБ та автівки.