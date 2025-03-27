Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, отмечает 24 Канал.

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От громады столицы передал защитникам очередную партию помощи. Еще 400 ночных FPV-дронов отправились на самые горячие направления фронта бойцам 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Сухопутных войск ВСУ. БПЛА помогут нашим военным эффективнее уничтожать врага,

– написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в прошлом году столица уже передавала этой бригаде дроны как благотворительную помощь. Также Кличко посещал бойцов 47 бригады на фронте.

47 бригада получила помощь от громады Киева / Фото Виталия Кличко

"На этой неделе от громады столицы мы также передали 2000 дронов (Mavic 3 Pro и FPV различных типов) военным 5-й отдельной киевской штурмовой бригады ВСУ. Столица и в дальнейшем будет продолжать помогать нашим защитникам – как из городского бюджета, так и за внебюджетные деньги", – заверил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в этом году Киевсовет уже направил более 5,5 миллиарда гривен на поддержку Сил обороны и безопасности. А в прошлом году столица выделила на нужды защитников 10 миллиардов гривен – наибольшую сумму среди всех регионов.