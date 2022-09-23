По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, реакцию руководства страны-агрессора на контрнаступление ВСУ можно считать достаточно истерической. Фактически путин решил повысить ставки и вести войну до последнего россиянина, скармливая обществу нарративы времен Второй мировой.

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Пропагандисты кремля уже начали разрабатывать новые методички о параллелях этой войны с противостоянием нацистской Германии. Мол, перекидывание подразделений без снаряжения, еды и оружия нормально, так воевали еще деды.

Строковиков будут отправлять на фронт уже официально

Объявление путина о проведении частичной мобилизации в россии напрямую связано с окончанием "пушечного мяса", которое готово пойти на фронт за условных 200 тысяч рублей.

Нехватку личного состава испытывают долгое время захватчики и в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

"Идеальным" для путина выходом из ситуации было бы перекидывание на фронт срочников, но массово применять их на войне российское руководство не могло. На недавно призванных на службу молодых людей оказывали безумное давление для подписания ими контрактов. Кое-где срочников отправляли на определенные участки фронта даже без этих юридических нюансов, но массовости в этих действиях командования не было.

В том числе и поэтому в москве решили сделать ход конем, который, по их мнению, сможет решить целый ряд проблем. Здесь на помощь Гитлеру ХХ века пришли "референдумы".

Российское руководство поняло, что выплачивать своим ордынцам огромные зарплаты нечто нерациональное, как и воздержание от использования срочников. Так что в кремле придумали, как обойти все подобные ограничения.

Если кремль признает захваченные части Запорожья, Херсонщины, Донетчины и Луганщины по территории россии, путин может вполне законно отправить туда на службу тысячи срочников и мобилизованных. Вроде бы не для участия в боевых действиях, а для "защиты родины". Отказаться от прохождения службы на оккупированных украинских территориях никто из россиян не сможет. Как и от участия в военном собрании и учениях, которые будут проходить на практике на линии фронтов.

Зарплаты российских военных снизятся в разы

Кроме того, решением об аннексии украинских территорий путин очень серьезно уменьшает давление на свой бюджет. Ведь сейчас находящееся на территории Украины российское войско получает немалые боевые, доплаты за участие в "спецоперации" за рубежом и другие финансовые бонусы. Если же Херсонщину, Запорожье, Донбасс и Луганщину признают "частью россии", ни о каких дополнительных выплатах не пойдет. Все вояки будут получать свою обычную штатную зарплату: контрактовики – 50 – 60 тысяч рублей, а срочники – 7 – 10.

Понятно, что родственники погибших при этом не смогут покупать себе новую машину, ведь мобилизованные, контрактники и срочники будут становиться "двухсотыми" не из-за участия в боевых действиях, а из-за каких-либо инфарктов во время учений.

Конечно, каждый рядовой россиянин будет воспринимать аннексию украинских территорий с одобрением, но на фоне объявленной мобилизации общество с отсутствующей моралью вряд ли оценит не как "победу великой державы". Ибо при всем своем сумасшедшем шовинизме, при всей ненависти к цивилизации, россияне в большинстве своем не готовы вставать с диванов и отправляться в окопы для воплощения своей национальной идеи "можем повторить" в жизнь.

Однако кремлевский диктатор не имеет для подконтрольных рабских народов других решений. Ему нужна скорая победа в войне, ведь с каждым днем россия теряет свои позиции как на украинских фронтах, так и на геополитической арене. Путин надеется, что мобилизация приведет к капитуляции Украины, или же на то, что защита нашего государства не удержит очередное нашествие орды. Необученного войска, которое не очень хочет воевать, которое без нормальной техники, командования и обеспечения отправят противостоять новейшему западному оружию и профессиональной украинской армии.