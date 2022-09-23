За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, реакцію керівництва країни-агресора на контрнаступ ЗСУ можна вважати достатньо істеричною. Фактично путін вирішив підвищити ставки та вести війну до останнього росіянина, згодовуючи суспільству наративи часів Другої світової.

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Пропагандисти кремля вже почали розробляти нові методички про паралелі цієї війни з протистоянням нацистській Німеччині. Мовляв, перекидання підрозділів без спорядження, їжі та зброї є нормальним, так воювали ще діди.

Строковиків відправлятимуть на фронт вже офіційно

Оголошення путіна про проведення часткової мобілізації у росії напряму пов'язане із закінченням "гарматного м'яса", яке готове зголоситися піти на фронт за умовних 200 тисяч рублів.

Нестачу особового складу відчувають довгий час загарбники й у Криму та на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

"Ідеальним" для путіна виходом із ситуації було б перекидання на фронт строковиків, але масово застосовувати їх на війні російське керівництво не могло. На нещодавно призваних на службу молодиків чинили шалений тиск для підписання ними контрактів. Подекуди строковиків відправляли на певні ділянки фронту навіть без цих юридичних нюансів, але ж масовості у цих діях командування не було.

Зокрема й через це у москві вирішили зробити хід конем, який, на їхню думку, зможе вирішити цілу низку проблем. Тут на допомогу Гітлеру сучасності прийшли "референдуми".

Російське керівництво зрозуміло, що виплачувати своїм ординцям величезні зарплати є чимось нераціональним, як і утримання від використання строковиків. Тож у кремлі вигадали, як обійти всі подібні обмеження.

Якщо кремль визнає захоплені частини Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини територією росії, путін може цілком законно відправити туди на службу тисячі строковиків та мобілізованих. Нібито не для участі у бойових діях, а для "захисту батьківщини". Відмовитися від проходження служби на окупованих українських територіях ніхто з росіян не зможе. Як і від участі у військових зборах та навчаннях, які проходитимуть на практиці на лінії фронтів.

Зарплати російських військових знизяться у рази

Крім того, рішенням про анексію українських територій путін дуже серйозно зменшує тиск на свій бюджет. Адже зараз російське військо, яке перебуває на території України, отримує чималі бойові, доплати за участь у "спецоперації" за кордоном та інші фінансові бонуси. Якщо ж Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину та Луганщину визнають "частиною росії", ні про які додаткові виплати не йтиме. Всі вояки отримуватимуть свою звичайну штатну зарплатню: контрактовики – 50 – 60 тисяч рублів, а строковики – 7 – 10.

Зрозуміло, що родичі загиблих при цьому не зможуть купувати собі нову машину, адже мобілізовані, контрактники та строковики ставатимуть "двохсотими" не через участь у бойових діях, а через якісь інфаркти під час навчань.

Звісно, що кожен пересічний росіянин сприйматиме анексію українських територій схвально, але на фоні оголошеної мобілізації суспільство з відсутньою мораллю навряд оцінить не як "перемогу великої держави". Бо при всьому своєму божевільному шовінізмі, при всій ненависті до цивілізації, росіяни здебільшого не готові вставати з диванів та відправлятися в окопи для втілювання своєї національної ідеї "можем повторить" у життя.

Однак кремлівський диктатор не має для підконтрольних собі рабських народів інших рішень. Йому потрібна швидка перемога у війні, адже з кожним днем росія втрачає свої позиції як на українських фронтах, так і на геополітичній арені. Путін сподівається, що мобілізація призведе до капітуляції України, або ж на те, що захист нашої держави не втримає чергову навалу орди. Ненавченого війська, яке не дуже й хоче воювати, яке без нормальної техніки, командування та забезпечення відправлять протистояти новітній західній зброї та професійній українській армії .