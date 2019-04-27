Благодатный огонь прибыл в Украину

Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме уже прибыл в Киев. Эту миссию впервые выполнила делегация Православной церкви Украины.

Огонь передадут в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Благодатный огонь будет находиться в соборе, там каждый сможет зажечь от него свечу.

Визит в Израиль осуществила делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины.

ТСН отмечает, что Делегация ПЦУ в Храме стояла отдаленно от украинской делегации от Московского патриархата, которые вообще шли вместе с армянской конфессией.

Что такое Благодатный огонь?Ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме происходит одно из важнейших событий для христиан восточного обряда – схождения Благодатного огня. Чудо можно увидеть в храме Гроба Господня, где, согласно Священному Писанию, воскрес Иисус Христос. Затем христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.