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      В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: появились первые фото

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      В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
      В Иерусалиме сошел Благодатный огонь / Фото из открытых источников

      В Иерусалиме в Храме Гроба Господня тысячи верующих со всего мира стали свидетелями схождения благодатного огня.

      Восхождение произошло около 14:30 по киевскому времени.

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      На событии присутствовали тысячи паломников со всего мира. Патриарх Иерусалимский Феофил находился в кувуклии один, а после появления Благодатного огня, сразу передал его верующим.

      Сейчас на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку в аэропорт отправляются сотни делегаций со всего мира.

      К слову, украинская делегация, состоящая из 30 человек, также находится в Иерусалиме. Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

      Что такое Благодатный огонь?​Ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме происходит одно из важнейших событий для христиан восточного обряда – схождение Благодатного огня. Чудо можно увидеть в храме Гроба Господня, где, согласно Священному Писанию, воскрес Иисус Христос. Затем христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

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      Теги: Пасха Религия Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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