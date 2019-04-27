В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: появились первые фото

В Иерусалиме в Храме Гроба Господня тысячи верующих со всего мира стали свидетелями схождения благодатного огня.

Восхождение произошло около 14:30 по киевскому времени.

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На событии присутствовали тысячи паломников со всего мира. Патриарх Иерусалимский Феофил находился в кувуклии один, а после появления Благодатного огня, сразу передал его верующим.

Thousands taking part in the #HolyFire ceremony at the Church of the Holy Sepulchre in #Jerusalem's old city. pic.twitter.com/M3dytGgWqK — Israel ישראל (@Israel) 27 квітня 2019 р.

Сейчас на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку в аэропорт отправляются сотни делегаций со всего мира.

Kolejny raz: Mamy to! :) Święty Ogień zszedł w Jerozolimie, gdzie wszystko się zaczęło. Teraz dotrze do wszystkich stron świata od Baku do Toronto. Chrystus Zmartwychwstał, Jerozolima to pierwsze miejsce na świecie, gdzie słowa te zostały ogłoszone. pic.twitter.com/ItzHhh367C — Dariusz Płochocki (@DPPlochocki) 27 квітня 2019 р.

К слову, украинская делегация, состоящая из 30 человек, также находится в Иерусалиме. Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Что такое Благодатный огонь?​Ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме происходит одно из важнейших событий для христиан восточного обряда – схождение Благодатного огня. Чудо можно увидеть в храме Гроба Господня, где, согласно Священному Писанию, воскрес Иисус Христос. Затем христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.