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      В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: з'явились перші фото

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      В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
      В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь / Фото з відкритих джерел

      У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього тисячі вірян з усього світу стали свідками сходження Благодатного вогню.

      Сходження відбулося близько 14:30 за київським часом.

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      На події були присутні тисячі паломників з усього світу. Патріарх Єрусалимський Феофіл перебував у кувуклії один, а після появи Благодатного вогню, одразу передав його вірянам.

      Зараз на виїзді з Єрусалима утворюються величезні затори, бо до аеропорту вирушають сотні делегацій з усього світу.

      До слова, українська делегація, яка складається з 30 осіб, також перебуває в Єрусалимі. Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

      Що таке Благодатний вогонь?Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.

      blog_ava
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      Теги: Великдень Релігія Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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