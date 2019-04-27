В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: з'явились перші фото
У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього тисячі вірян з усього світу стали свідками сходження Благодатного вогню.
Сходження відбулося близько 14:30 за київським часом.
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На події були присутні тисячі паломників з усього світу. Патріарх Єрусалимський Феофіл перебував у кувуклії один, а після появи Благодатного вогню, одразу передав його вірянам.
Зараз на виїзді з Єрусалима утворюються величезні затори, бо до аеропорту вирушають сотні делегацій з усього світу.
До слова, українська делегація, яка складається з 30 осіб, також перебуває в Єрусалимі. Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.
Що таке Благодатний вогонь?Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.