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      Благодатний вогонь прибув до України

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      Благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього прибув до України
      Благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього прибув до України / Фото з відкритих джерел

      Благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього в Єрусалимі вже прибув до Києва. Цю місію вперше виконала делегація Православної церкви України.

      Вогонь передадуть у Свято-Михайлівський Золотоверхий собор, де його зустріне предстоятель ПЦУ Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу. 

      Читайте також: В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: з'явились перші фото

      Благодатний вогонь перебуватиме у соборі, там кожен зможе запалити від нього свічку.

      Візит до Ізраїлю здійснила делегація із 30 осіб, священнослужителів, ветеранів ООС, українських політиків, меценатів, представників влади та громадських діячів з усіх областей України.

      ТСН зазначає, що Делегація від ПЦУ у Храмі стояла віддалено від української делегації від Московського патріархату, які взагалі йшли разом з вірменською конфесією.

      Що таке Благодатний вогонь?Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.

      Дивіться відео: як Благодатний вогонь привезли в Україну

       

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      Теги: Новини політики Новини України Релігія Православна церква України Новини Ізраїля Великдень
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