Об этом сообщили представители общественной организации "Волынского братства Святого Владимира Великого", которые были задействованы в передаче огня от Польской православной церкви.

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ПЦУ привезла в Украину Благодатный огонь

В сети показали фотографии с благодатным огнем на украинской границе.

ПЦУ привезла в Украину Благодатный огонь / Фото Бабеля

Огонь ехал из Варшавы и отправится в кафедральный собор Святой Троицы Православной церкви Украины в Луцке, после чего его передадут всем храмам ВЦУ. Вот фото передачи огня в Варшаве.

Сообщается, что благодатный огонь доставляли по благословению Митрополита Луцкого и Волынского Михаила, при содействии "Волынского братства Святого Владимира Великого".



ПЦУ привезла в Украину Благодатный огонь / Фото Бабеля

Напомним, 15 апреля в Старом городе Иерусалима в Храме Гроба Господня в Великую субботу, в канун Пасхи, сошел Благодатный огонь. Церемонию восхождения возглавлял Патриарх Иерусалимский Феофил III.

У храма собирались тысячи христиан, даже были незначительные стычки. Доступ к храму, однако, ограничили из-за слишком большого потока людей. Внутрь пустили 1 800 верующих, включая журналистов.

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