Про це "Бабелю" повідомили представники громадській організації "Волинського братства Святого Володимира Великого", які були задіяні у передачі вогню від Польської православної церкви.

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ПЦУ привезла в Україну Благодатний вогонь

У мережі показали фото з благодатним вогнем на українському кордоні.



ПЦУ привезла в Україну Благодатний вогонь / Фото Бабеля

Вогонь їхав з Варшави і вирушить до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку, після чого його передадуть до всіх храмів ПЦУ. Ось фото передачі вогню у Варшаві.

Повідомляють, що благодатний вогонь доставляли з благословення Митрополита Луцького та Волинського Михаїла, за сприяння "Волинського братства Святого Володимира Великого".



ПЦУ привезла в Україну Благодатний вогонь / Фото Бабеля

Нагадаємо, 15 квітня у Старому місті Єрусалима у Храмі Гробу господнього у Велику суботу, напередодні Великодня, зійшов Благодатний вогонь. Церемонію сходження очолював Патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ.

Біля храму збиралися тисячі християн, навіть були незначні сутички. Доступ до храму, однак, обмежили через занадто великий потік людей. Всередину пустили 1 800 вірян, включно з журналістами.

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