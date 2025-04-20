Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Благодатный огонь в Украине

В международном пункте пропуска "Устилуг" пограничники встретили Благодатный огонь. Его привез представитель Волынской епархии ПЦУ.

Святыня прибыла из Варшавы. Пограничники обеспечили быстрое и безопасное прохождение огня через госграницу.

В Украину прибыл Благодатный огонь / Фото ГПСУ

С украинско-польской границы Благодатный огонь направляется в Киев. Откуда разъедется по всей Украине – в церкви, монастырей и приходов в разных регионах.

Многие храмы уже готовятся встречать Благодатный огонь, чтобы каждый желающий мог зажечь свечу от этой святыни и донести ее тепло в собственный дом.

Пусть этот огонь станет светом веры и силы для каждого из нас. Пусть он согреет сердца украинцев – дома, на передовой, во временной оккупации и за рубежом. И пусть с ним в каждый дом придут покой и любовь, а в Украину – победа и мир!

– подчеркнули в Госпогранслужбе.

Краткая справка. Благодатный огонь традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Воскресения Христова.