Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Благодатний вогонь в Україні

У міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники зустріли Благодатний вогонь. Його привіз представник Волинської єпархії ПЦУ.

Святиня прибула з Варшави. Охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.

В Україну прибув Благодатний вогонь / Фото ДПСУ

З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва. Звідки роз'їдеться по всій Україні – до церков, монастирів і парафій у різних регіонах.

Багато храмів уже готуються зустрічати Благодатний вогонь, аби кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому.

Нехай цей вогонь стане світлом віри та сили для кожного з нас. Нехай він зігріє серця українців – вдома, на передовій, у тимчасовій окупації та за кордоном. І нехай з ним у кожну оселю прийдуть спокій та любов, а в Україну – перемога та мир!

– наголосили в Держприкордонслужбі.

Коротка довідка. Благодатний вогонь традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.