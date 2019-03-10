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      Благотворительная реставрация: активисты спасают старинные двери Ивано-Франковска

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      В Ивано-Франковске активисты отреставрировали более 20 уникальных дверей. Каждая их деталь ценная и особая, ведь имеет свою историю.

      Такую инициативу начала в социальных сетях местная жительница Мария Козакевич, которая уже три года вместе с единомышленниками спасает старинные двери Ивано-Франковска.

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      Сейчас в мастерской сосновые двери, которые будут реставрировать примерно месяц. Некоторые элементы настолько уничтожены, что их приходится заменять. Однако мастера стараются максимально сохранить стиль. В отреставрированном виде можно оценить работу тогдашних мастеров.

      У нас были двери полностью забитые картоном и фанерой. Ручек и остекления абсолютно не было. Вставленный врезанный кодовый замок сделал в этих дверях дыру,
      – рассказала основательница инициативы Мария Козакевич.

      Реставрація дверей
      Двери до и после реставрации

      Энтузиасты уже восстановили более 20 дверей. Сначала искали меценатов, которые поддержали бы реставрацию. Впоследствии присоединилась мэрия, которая выделила средства на отдельные объекты из местного бюджета.

      Мы забираем двери из дворов, из гаражей, из хозяйственных помещений. На их месте уже может стоять пластик, а мы реставрируем и ставим двери назад. Фактически спасаем со свалки,
      – добавляет активистка Мария Козакевич.

      По подсчетам активистов, в городе нуждаются в реставрации еще около трехсот дверей. Поэтому ищут неравнодушных, готовых поддержать этот проект и подарить дверям новую жизнь.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Ремонт Архитектура Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 канал
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