Благодійна реставрація: активісти рятують старовинні двері Івано-Франківська

В Івано-Франківську активісти відреставрували понад 20 унікальних дверей. Кожна їх деталь цінна та особлива, адже має свою історію.

Таку ініціативу започаткувала в соціальних мережах місцева жителька Марія Козакевич, яка вже три роки разом з однодумцями рятує старовинні двері Івано-Франківська.

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Нині у майстерні соснові двері, які реставруватимуть приблизно місяць. Деякі елементи настільки знищені, що їх доводиться замінювати. Проте майстри намагаються максимально зберегти стиль. У відреставрованому вигляді можна оцінити роботу тодішніх майстрів.

У нас були двері повністю забиті картоном та фанерою. Ручки та засклення абсолютно не було. Вставлений врізаний кодовий замок зробив у цих дверях діру,

– розповіла засновниця ініціативи Марія Козакевич.



Двері до та після реставрації

Ентузіасти вже відновили понад 20 дверей. Спочатку шукали меценатів, які б підтримали реставрацію. Згодом під'єдналася мерія, яка виділила кошти на окремі об'єкти з місцевого бюджету.

Ми забираємо двері з дворів, з гаражів, з господарських приміщень. На їх місці вже може стояти пластик, а ми реставруємо і ставимо двері назад. Фактично рятуємо зі смітника,

– додає активістка Марія Козакевич.

За підрахунками активістів, у місті потребують реставрації ще близько трьохсот дверей. Тому шукають небайдужих, які готові підтримати цей проект і подарувати дверям нове життя.