Так, он как может, помогает ВСУ, а недавно приобрел для защитников Украины три автомобиля.

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Жертвенность народа Украины

Во львовском ТЦК и СП также сообщили, что благотворительность Василия автомобилями не заканчивается. Так, известно, что мужчина помогает в протезировании военных, потерявших конечности на фронте.

В то время как в России родители солдат оккупационных войск отправляют своих потомков на войну ради новенькой "лады", в Украине отец готов к невиданной жертвенности и патриотизму.

– подчеркнули в ТЦК.

Сохраняет жизнь защитникам

Сын Василия Степан погиб еще в апреле. Он был ветераном АТО, а после полномасштабного вторжения снова стал на защиту Украины. И именно на фронте он отдал за наше государство жизнь, что стало для родителей тяжелой болью и потерей.

"Если не смог уберечь сына, то сохраню жизнь другим защитникам. Наши дети — это наше будущее, а потому они стоят лучшего. Моего сына уже не вернуть, но есть другие, ради кого надо бороться на всех фронтах", – сказал отец павшего Героя. .

Поддержка украинцами защитников