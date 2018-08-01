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Благотворительность депутатов: кто и кому жертвует зарплату

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Благотворительность депутатов: кто и кому жертвует зарплату
/ versii.if.ua

Управление делами Верховной рады Украины в июле перечислило согласно заявлениям 13-ти нардепов благотворительные взносы больницам, фондам и частным лицам.

Об этом сообщает Единый веб-портал использования публичных средств.

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С июльской зарплаты нардепа Игоря Котвицкого отчислили на благотворительный взнос Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" 53 232 гривны. В своей декларации за 2017 год народный избранник отметил, что потратил на благотворительность в общей сложности 600 000 гривен. Еще 3 000 гривен благотворительного взноса "Охматдет" получил из июльской зарплаты первого заместителя председателя ВРУ Ирины Геращенко.

Ігор Котвіцький

Игорь Котвицкий

Нардеп Павел Ризаненко перечислил 51 924 гривны из своей июльской зарплаты для "Благотворительного фонда развития общин "Левобережная Киевщина". Ризаненко является основателем этого фонда.

Из зарплаты нардепа-олигарха Вадима Новинского Управления делами ВРУ перечислило 50 410 гривен МБФ в "Международный благотворительный фонд в честь Покровы Пресвятой Богородицы".

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43 801 гривну с июльской зарплаты нардепа Сергея Мартыняка в виде благотворительного взноса перечислили Волынскому областному благотворительному фонду "Европейский вектор". Депутат также задекларировал 500 400 гривен благотворительного взноса на строительство храма и 532 102 гривны на иконостас.

Сергій Мартиняк

Сергей Мартыняк

С зарплаты Валерия Дубиля в июле перечислили 43 322 гривны в БО "Международный благотворительный фонд "Европа" в виде благотворительного взноса. Нардеп Дубиль является одним из учредителей и конечных бенефициарных владельцев этой благотворительной организации.

Экс-регионал Виталий Хомутынник 40 483 гривны из своей зарплаты за июль отдал Областному дому ребенка №3 в Харькове, который сейчас в состоянии прекращения путем реорганизации. В своей декларации за 2017 год Хомутынник сообщил о благотворительных пожертвованиях на сумму 7 275 811 гривен.

Віталій Хомутиннік

Виталий Хомутынник

С июльской зарплаты нардепа Вадима Кривохатько 38 388 гривен перечислили Коммунальному дошкольному учебному заведению "Ясли-сад №6 "Колокольчик" Вольнянского городского совета в Запорожской области.

Теги: Новости Украины Деньги Дорогие депутаты благотворительность
Источник: 24 Канал
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