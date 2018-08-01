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Благодійність депутатів: хто і кому жертвує зарплату

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Благодійність депутатів: хто і кому жертвує зарплату
/ versii.if.ua

Управління справами Верховної ради України у липні перерахувало згідно із заявами 13-ти нардепів благодійні внески лікарням, фондам та приватним особам.

Про це інформує Єдиний веб-портал використання публічних коштів.

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Із липневої зарплати нардепа Ігоря Котвіцького відрахували на благодійний внесок Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 53 232 гривні. У своїй декларації за 2017 рік народний обранець зазначив, що витратив на благодійність загалом 600 000 гривень. Ще 3 000 гривень благодійного внеску "Охматдит" отримав із липневої зарплати першого заступника голови ВРУ Ірини Геращенко.

Ігор Котвіцький
Ігор Котвіцький

Нардеп Павло Різаненко перерахував 51 924 гривні із своєї липневої зарплати для "Благодійного фонду розвитку громад "Лівобережна Київщина". Різаненко є засновником цього фонду.

Із зарплати нардепа-олігарха Вадима Новинського Управління справами ВРУ перерахувало 50 410 гривень МБФ "Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці".

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43 801 гривню із липневої зарплати нардепа Сергія Мартиняка у вигляді благодійного внеску перерахували Волинському обласному благодійному фонду "Європейський вектор". Депутат також задекларував 500 400 гривень благодійного внеску на будівництво храму та 532 102 гривні на іконостас.

Сергій Мартиняк
Сергій Мартиняк

Із зарплати Валерія Дубіля в липні перерахували 43 322 гривні БО "Міжнародний благодійний фонд "Європа" у вигляді благодійного внеску. Нардеп Дубіль є одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників цієї благодійної організації. 

Екс-регіонал Віталій Хомутиннік 40 483 гривні із своєї зарплати за липень віддав Обласному будинку дитини №3 у Харкові, який зараз у стані припинення через реорганізацію. У своїй декларації за 2017 рік Хомутиннік повідомив про благодійні пожертви на суму 7 275 811 гривень.

Віталій Хомутиннік
Віталій Хомутиннік

З липневої зарплати нардепа Вадима Кривохатька 38 388 гривень перерахували Комунальному дошкільному навчальному закладу "Ясла-садок №6 "Дзвіночок" Вільнянської міської ради" у Запорізькій області. 

Теги: Новини України Гроші благочинність Дорогі депутати
Джерело: 24 Канал
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