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      Благотворительные куличи: как активисты поддержали малый бизнес

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      Поддержать малый бизнес решили благотворители в Черкассах и заказали более тысячи куличей для нуждающихся. Для этого выбрали не крупные предприятия, а мелкие пекарни, ведь именно такие заведения больше всего страдают во время карантина. Куличи освятят и передадут людям, оказавшимся в затруднении.

      В мини-пекарне кипит работа. Здесь кухню открыли лишь второй раз за неделю, ведь во время карантина работы почти нет, только сейчас появился заказ. Куличи будут за необычными рецептами.

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      "Стараемся следить за трендами. У нас есть кулич, из которого при разрезе вытекает карамель", – рассказала повар Елена Чернобай.


      Выпекание куличей / Скриншот из видео

      Заказ на несколько сотен куличей получили от благотворителей, которые решили купить сдобу, чтобы раздать тем, кто оказался в беде. Эта помощь стала спасительной и для пекарни, ведь у людей появилась работа.

      Мы таким образом помогаем бороться с распространением коронавируса. Мы понимаем, что человек будет выходить в церковь, в магазина. Мы стараемся это минимизировать,
      – пояснил организатор акции Сергей Кудактин.

      Благотворители приобрели сдобу у десяти мелких пекарен. Выбрали такие, чтобы помочь малому бизнесу. В общем приобрели более тысячи куличей, сразу их и освятили.


      Освящение куличей / Скриншот из видео

      После освящения куличи передадут в Территориальные центры социального обслуживания, которые имеют списки одиноких пенсионеров, многодетных семей и людей с инвалидностью. Им и отнесут освященную сдобу соцработники.

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Пасха Новости Черкасс
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