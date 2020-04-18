Благотворительные куличи: как активисты поддержали малый бизнес

Поддержать малый бизнес решили благотворители в Черкассах и заказали более тысячи куличей для нуждающихся. Для этого выбрали не крупные предприятия, а мелкие пекарни, ведь именно такие заведения больше всего страдают во время карантина. Куличи освятят и передадут людям, оказавшимся в затруднении.

В мини-пекарне кипит работа. Здесь кухню открыли лишь второй раз за неделю, ведь во время карантина работы почти нет, только сейчас появился заказ. Куличи будут за необычными рецептами.

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"Стараемся следить за трендами. У нас есть кулич, из которого при разрезе вытекает карамель", – рассказала повар Елена Чернобай.



Выпекание куличей / Скриншот из видео

Заказ на несколько сотен куличей получили от благотворителей, которые решили купить сдобу, чтобы раздать тем, кто оказался в беде. Эта помощь стала спасительной и для пекарни, ведь у людей появилась работа.

Мы таким образом помогаем бороться с распространением коронавируса. Мы понимаем, что человек будет выходить в церковь, в магазина. Мы стараемся это минимизировать,

– пояснил организатор акции Сергей Кудактин.

Благотворители приобрели сдобу у десяти мелких пекарен. Выбрали такие, чтобы помочь малому бизнесу. В общем приобрели более тысячи куличей, сразу их и освятили.



Освящение куличей / Скриншот из видео

После освящения куличи передадут в Территориальные центры социального обслуживания, которые имеют списки одиноких пенсионеров, многодетных семей и людей с инвалидностью. Им и отнесут освященную сдобу соцработники.