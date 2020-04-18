Благодійні паски: як активісти підтримали малий бізнес

Підтримати малий бізнес вирішили благодійники у Черкасах і замовили понад тисячу пасок для нужденних. Для цього обрали не великі підприємства, а дрібні пекарні, адже саме такі заклади найбільше страждають під час карантину. Паски освятять і передадуть людям, які опинилися у скруті.

В міні-пекарні кипить робота. Тут кухнювідкрили лише вдруге за тиждень, адже під час карантину роботи майже немає, лише зараз з’явилось замовлення. Паски будуть за незвичними рецептами.

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"Стараємося слідкувати за трендами. У нас є паска, з якої при розрізі витікає карамель", – розповіла кухар Олена Чорнобай.



Випікання пасок / Скриншот з відео

Замовлення на кількасот пасок отримали від благодійників, які вирішили придбати здобу, щоб роздати тим, хто опинився у скруті. Ця допомога стала рятівною і для пекарні, адже у людей з’явилась робота.

Ми таким чином допомагаємо боротися із розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо, що людина буде виходити до церкви, до магазину. Ми намагаємось це мінімізувати,

– пояснив організатор акції Сергій Кудактін.

Благодійники придбали здобу у десяти дрібних пекарень. Обрали такі, щоб допомогти малому бізнесу. Загалом придбали понад тисячу пасок, одразу їх й освятили.



Освячення пасок / Скриншот з відео

Після освячення паски передадуть у Територіальні центри соціального обслуговування, які мають списки одиноких пенсіонерів, багатодітних родин та людей з інвалідністю. Їм і віднесуть освячену здобу соцпрацівники.