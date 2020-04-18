15:29
18 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Благодійні паски: як активісти підтримали малий бізнес

      -

      Підтримати малий бізнес вирішили благодійники у Черкасах і замовили понад тисячу пасок для нужденних. Для цього обрали не великі підприємства, а дрібні пекарні, адже саме такі заклади найбільше страждають під час карантину. Паски освятять і передадуть людям, які опинилися у скруті.

      В міні-пекарні кипить робота. Тут кухнювідкрили лише вдруге за тиждень, адже під час карантину роботи майже немає, лише зараз з’явилось замовлення. Паски будуть за незвичними рецептами.

      Цікаво Якщо до храмів прийде бодай десята частина вірян – буде новий спалах COVID-19, – МВС

      "Стараємося слідкувати за трендами. У нас є паска, з якої при розрізі витікає карамель", – розповіла кухар Олена Чорнобай.


      Випікання пасок / Скриншот з відео

      Замовлення на кількасот пасок отримали від благодійників, які вирішили придбати здобу, щоб роздати тим, хто опинився у скруті. Ця допомога стала рятівною і для пекарні, адже у людей з’явилась робота.

      Ми таким чином допомагаємо боротися із розповсюдженням коронавірусу. Ми розуміємо, що людина буде виходити до церкви, до магазину. Ми намагаємось це мінімізувати,
      – пояснив організатор акції Сергій Кудактін.

      Благодійники придбали здобу у десяти дрібних пекарень. Обрали такі, щоб допомогти малому бізнесу. Загалом придбали понад тисячу пасок, одразу їх й освятили.


      Освячення пасок / Скриншот з відео

      Після освячення паски передадуть у Територіальні центри соціального обслуговування, які мають списки одиноких пенсіонерів, багатодітних родин та людей з інвалідністю. Їм і віднесуть освячену здобу соцпрацівники.

      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Великдень Новини Черкас
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Допитують свідків через Skype та Zoom: вражаючі деталі про суди в умовах карантину
      Ірина Шиба
      сьогодні , 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач