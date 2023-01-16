В Киеве уже презентовали Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ, а новый корпус реабилитации центра будет открыт в апреле 2023 года.

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Важно! Благотворительный фонд НЕСЛОМНЫЕ – это благотворительная организация, главной целью которой является привлечение средств на благотворительные и социальные проекты для обеспечения деятельности Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ, который создается на базе Первого медобъединения Львова.

Что известно об учредителях фонда

Сергей Костюченко и Егор Олейник – военные, которых после тяжелых ранений протезировали в Национальном реабилитационном центре НЕСЛОМНЫЕ, стали соучредителями Фонда, чтобы пострадавшие в войне воины и гражданские получили самую профессиональную медицинскую помощь.

Благотворительный фонд НЕСЛОМНО возглавила общественный деятель и журналистка Ирина Заславец.

Учредителями фонда НЕСЛОМНЫЕ стали военные Сергей Костюченко и Егор Олейник / Фото Львовский горсовет

В Фонде отметили, что 100% собранных благотворительных денег, за вычетом комиссий платежных систем, направляются непосредственно на уставные задачи благотворительной организации.

Главное о центре НЕСЛОМНЫЕ

Национальный центр реабилитации НЕСЛОМНЫЕ на базе Первого медобъединения Львова – это уникальное место, где каждый, кто пострадал от войны, получает шанс быть спасенным и получить качественную реабилитацию.

С каждым таким украинцем работает мультидисциплинарная команда: хирург, травматолог, протезист, психотерапевт, специалист по реабилитации. Пациент не ищет помощи за границей или в нескольких разных учреждениях, он получает ее в одном центре.

Чтобы украинцы как можно скорее могли восстановиться после боевых травм, в центре НЕСЛОМНЫЕ запустили программу протезирования. Кроме обычных протезов специалисты Центра начали устанавливать пациентам бионические.

Деятельность центра:

По состоянию на январь 2023 года в реабилитационном центре уже провели более 10 тысяч операций. В частности, говорится о ряде сложных реконструктивных вмешательств.

Уже к 1 апреля планируется построить новый реабилитационный корпус площадью 4 000 квадратных метров. Тогда смогут оказывать помощь, по меньшей мере, 10 тысячам украинцев в год.

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