У Києві уже презентували Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ, а новий корпус реабілітації центру відкриють у квітні 2023 року.

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Важливо! Благодійний фонд НЕЗЛАМНІ – це благодійна організація, головною метою якої є залучення коштів на благодійні та соціальні проєкти для забезпечення діяльності Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ, який створюють на базі Першого медобʼєднання Львова.

Що відомо про засновників фонду

Сергій Костюченко та Єгор Олійник – військові, яких після важких поранень протезували у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ, стали співзасновниками Фонду, аби воїни та цивільні, які постраждали у війні, отримали найфаховішу медичну допомогу.

Благодійний фонд НЕЗЛАМНІ очолила громадська діячка та журналістка Ірина Заславець.

Засновниками фонду НЕЗЛАМНІ стали військові Сергій Костюченко та Єгор Олійник / Фото Львівська міськрада

У Фонді наголосили, 100% зібраних благодійних грошей, за вирахуванням комісій платіжних систем, спрямовуються безпосередньо на статутні завдання благодійної організації.

Головне про центр НЕЗЛАМНІ

Національний центр реабілітації НЕЗЛАМНІ на базі Першого медоб'єднання Львова – це унікальне місце, де кожен, хто постраждав від війни, отримує шанс бути врятованим та отримати якісну реабілітацію.

З кожним таким українцем там працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах, він отримує її в одному центрі.

Аби українці якомога швидше могли відновитися після бойових травм, у центрі НЕЗЛАМНІ запустили програму протезування. Окрім звичайних протезів, спеціалісти Центру розпочали встановлювати пацієнтам біонічні.

Діяльність центру:

Станом на січень 2023 року у реабілітаційному центрі провели вже понад 10 тисяч операцій. Зокрема, мовиться про низку складних реконструктивних втручань.

Вже до 1 квітня планують збудувати новий реабілітаційний корпус площею 4 000 квадратних метрів. Тоді зможуть надавати допомогу щонайменше 10 тисячам українців на рік.

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