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Благовещение 2018 в Украине: дата, традиции и приметы

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Благовещение 2018
Благовещение 2018 / Фото из открытых источников

Благовещение православные христиане празднуют каждый год 7 апреля. Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего – Иисуса Христа.

Благовещение 2018 в Украине: дата праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется. По юлианскому стилю праздник отмечается ежегодно 7 апреля. В 2018 году Благовещение выпадает в последний день Страстной недели – в субботу перед Пасхой.

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Традиции Благовещения 2018 в Украине

Праздник Благовещения один из самых больших весенних праздников. В церкви в этот день освящают просвиры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну. Также незамужние девушки возле храмов танцуют первый весенний хоровод - "кривой танец".

Согласно поверью, на Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы, однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется.

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Народные приметы на Благовещение 2018 в Украине

Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху.

Однако если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно.

Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень – средняя, если ясно вечером – поздняя.

Если на небе не удалось посчитать ни одной ласточки, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.

Если на Благовещение будет хорошая погода – будет хороший урожай.

Если на Благовещение снег летит – лето неурожайное.

Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.

А вот если будет падать дождь, то осенью будет очень богатый урожай грибов.

Теги: Новости Украины религия Новости культуры Традиции
Источник: 24 Канал
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