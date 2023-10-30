Ситуация лучше, но проблемы есть: насколько телеком-индустрия готова к возможным обстрелам

Украинская телеком-индустрия лучше готова, чем в прошлом осенне-зимнем сезоне, к возможным российским обстрелам. Однако некоторые проблемы еще есть.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник отметил, что сейчас гораздо лучше ситуация.

Кстати говоря Для Киева сделают карту провайдеров: интернет будет даже во время блекаута.

Большинство вопросов уже решено

Федоров рассказал, что были вопросы о количестве генераторов, батарей для базовых станций, которых 35 тысяч. В 2022 году СНБО принял решение. Впрочем, не все можно было выполнить из-за логистики или бюрократических вопросов внутри самих компаний.

За это время эти вопросы решены, большинство из них. Сейчас регулятор провел аудит, есть у некоторых операторов проблемы в определенных регионах. Но батарей больше, генераторов больше, все наиболее сенситивные локации зарезервированы, больше Старлинков дополнительно,

– подчеркнул вице-премьер.

Добавил, что операторы фиксированной связи начинают активно использовать технологию Xpon. Она позволяет, чтобы интернет работал, даже если нет света в квартире или доме.

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Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

В Украине проверили операторов мобильной связи

Заметим, что в начале октября НКЭК сообщила, что провела проверки операторов мобильной связи. В частности:

"Киевстар" в Киевской, Львовской, Одесской областях;

"ВФ Украина" в Киевской, Львовской, Одесской областях;

"Лайфсел" в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской областях.

Согласно решению СНБО, операторы должны обеспечить автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение 3 суток. Комиссия заявила, что обнаружила нарушения у всех операторов мобильной связи.