Выключены даже светофоры: в сети показали видео с окутанного темнотой правого берега Киева

В Киеве был введен максимальный режим экономии электроэнергии. Правый берег украинской столицы полностью окутала тьма.

Впечатляющие кадры ночного Киева обнародовали местные телеграмм-каналы, передает 24 канал.

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Заметим, что не работают не только фонари и вывески магазинов, но и светофоры, критически важные для передвижения в темное время суток. Освещение дают только фары автомобилей, которые едут по дороге.

Темнота на правом берегу Киева: смотрите видео

Почему в Киеве выключили свет

Из-за быстрого увеличения уровня потребления в центральных областях Украины и Киеве "Укрэнерго" вводит ограничение потребления в этой части страны. На фоне этого жителей отдельных областей срочно просят снизить потребление электроэнергии. Речь идет о жителях:

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Киевская область и Киев.

Заметим, что еще 10 октября российские войска начали массированные удары по Украине. С тех пор они разрушили около 40% электростанций Украины. Следовательно, аварийные отключения света вынужденный шаг. Отключать свет могут по всей территории Украины, но по очереди и не более 4 часов.

Ранее в Киевской области уже начались отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" объяснили, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то в случае если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00.

После массированных атак врага по Украине 10 октября киевляне и жители области потребили на 26,5% меньше электроэнергии, чем обычно в осенний период.



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