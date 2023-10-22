Во избежание блэкаута: Британия учит украинских инженеров защищать энергообъекты от атак

Украинские гражданские инженеры прошли обучение в Великобритании. Они изучали новые методы защиты критической инфраструктуры от атак российских дронов и ракет.

Специалисты королевских инженеров британской армии представили новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить ее способность защищать критически важную национальную инфраструктуру от России.

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Как прошли обучение в Великобритании

В Британии отметили, что повреждение и уничтожение критической инфраструктуры в результате атак российских ракет и беспилотников является одной из самых больших угроз жизни и безопасности украинского гражданского населения после полномасштабного вторжения России.

Проведенные учения должны улучшить способность Украины планировать защиту инфраструктуры от таких атак. Кроме того, слушателей проинструктировали, как определить наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры, какой может быть потенциальная дальность взрыва и как действуют различные виды оружия. Также их научили, где лучше всего размещать физические и воздушные барьеры для более эффективной защиты.

Отмечается, что двухнедельный учебный пакет разрабатывался и проводился по запросу Украины и был значительно сложнее по сравнению с предыдущими курсами, посвященными базовым мерам защиты, таким как использование мешков с песком и копание траншей.

Королевские инженеры привлекли специалистов-резервистов, работающих в секторе критической инфраструктуры Великобритании. Они использовали свой профессиональный опыт и технические знания после наводнений и землетрясений. Курс основан на нескольких реальных сценариях, чтобы предоставить украинским участникам возможность попрактиковаться в разработке планов и реализации практических решений для обеспечения наиболее эффективной защиты своих объектов.

На курс пригласили украинских специалистов по энергетическому, водному, транспортному и академическому секторам. Они также могли поделиться своими знаниями и прошлым опытом, что в конечном счете только повысило эффективность курса.

Нет сомнений, что это обучение будет проведено в Украине в ближайшие недели и повлияет на качество жизни гражданского населения и способность Украины противостоять российским атакам на протяжении всей зимы. Украинские участники были чрезвычайно мотивированы и смогут применить специальные меры защиты сил и методы оценки представленной на этом курсе инфраструктуры для поддержки своей страны,

– сообщили в Минобороны Великобритании.

Этой зимой энергетика будет защищена лучше, чем в прошлом году