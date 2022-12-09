Об этом 24 каналу рассказал спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов. Он призвал следить за сообщениями, где разместят такие зоны.

Важно Блэкаут в Украине: где украинцы смогут получить информацию и что будет со связью

Спикер отметил, что на случай блэкаута украинские мегаполисы точно будут иметь доступные коммуникации.

Могу сказать, что большие города будут точно связаны. Возможно, это будут определенные островки доступности связи,

– рассказал Владимир Кондрашов.

Он подчеркнул, что в случае полного исчезновения электроэнергии связь будет держаться не менее 3 суток.

Отмечаются определенные узловые базы и станции, которые будут работать в любом случае, несмотря на отключение. Мы понимаем, что это зависит в том числе и от подвоза топливных материалов к генераторам,

– заметил спикер.

Владимир Кондрашов напомнил, что мобильная связь всегда есть в пунктах несокрушимости. Также там будет доступ и к фиксированному интернету. Кроме того, в случае блэкаута в домах украинцев будут работать стационарные телефоны.

Он заверил, что Госспецсвязь наработала резервные решения для обеспечения связью украинцев.

Владимир Кондрашов о связи во время блэкаута: смотрите видео

Что делать в случае блэкаута

В случае тотального блэкаута Госспецсвязь рекомендует заранее сохранить адреса ближайших пунктов несокрушимости и пунктов экстренных служб.

Отделения полицейских и ГСЧС априори будут обеспечены связью, заверил Кондрашов. Там можно будет перезвонить и получить помощь или узнать адреса зон с покрытием.

Если же у вас нет адреса ближайшего пункта несокрушимости, Кондашов посоветовал найти на улице полицейский патруль и получить необходимую помощь.

У каждого полицейского будет рация и можно будет узнать актуальные новости и где работает связь,

– сказал спикер.

Если блэкаут: важные советы