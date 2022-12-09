Про це 24 каналу розповів речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Він закликав стежити за повідомленнями, де розташують такі зони.

Важливо Блекаут в Україні: де українці зможуть отримати інформацію та що буде зі зв’язком

Речник відзначив, що на випадок блекауту українські мегаполіси точно матимуть доступні комунікації.

Можу сказати, що великі міста будуть точно зі зв’язком. Можливо, це будуть певні острівці доступності зв’язку,

– розповів Володимир Кондрашов.

Він наголосив, що у випадку повного зникнення електроенергії зв'язок триматиметься щонайменше 3 доби.

Визначаються певні вузлові бази і станції, які працюватимуть у будь-якому разі, незважаючи на відключення. Ми розуміємо, що це залежить зокрема і від підвезення паливних матеріалів до генераторів,

– зауважив речник.

Володимир Кондрашов нагадав, що мобільний зв’язок завжди є у пунктах незламності. Також там буде доступ і до фіксованого інтернету. Окрім того, у разі блекауту в оселях українців працюватимуть стаціонарні телефони.

Він запевнив, що Держспецзв'язок напрацював резервні рішення для забезпечення зв’язком українців.

Володимир Кондрашов про зв’язок під час блекауту: дивіться відео

Що робити у разі блекауту

На випадок тотального блекауту Держспецз’язок рекомендує заздалегідь зберегти адреси найближчих пунктів незламності та пунктів екстрених служб.

Відділки поліцейських та ДСНС апріорі будуть забезпечені зв’язком, запевнив Кондрашов. Там можна буде передзвонити та отримати допомогу чи дізнатися про адреси зон із покриттям.

Якщо ж у вас немає адреси найближчого пункту незламності, Кондашов порадив знайти на вулиці поцілейський патруль і отримати необхідну допомогу.

У кожного поліцейського буде рація і можна буде дізнатися актуальні новини і де працює зв’язок,

– сказав речник.

Якщо блекаут: важливі поради